Les Samsung Galaxy Buds 3 sont déjà à moitié prix, ce qui est plutôt rare pour des écouteurs sans fil lancés il y a quelques semaines

Les excellents Samsung Galaxy Buds 3 débarquent déjà sur Boulanger avec une grosse promotion. Ils passent ainsi de 179 euros à seulement 89 euros en cumulant remise immédiate, code promo et autres.

Les derniers écouteurs sans fil de Samsung ont été lancés en même temps que le nouveau bijou technologique de la firme coréenne, la Galaxy Ring, avec aussi les impressionnants Galaxy Z Flip 6 ainsi que le Fold 6, sans oublier la magnifique Galaxy Watch Ultra. Les Galaxy Buds 3 vont faire des heureux aujourd’hui puisqu’ils sont déjà à moitié prix grâce à cette offre.

Les Samsung Galaxy Buds 3 en quelques points

Un nouveau format plus confortable et ergonomique

Une réduction de bruit et un mode transparent plus puissant

Une excellente autonomie

Au lieu de 179,95 euros, les Samsung Galaxy Buds 3 peuvent aujourd’hui vous revenir à seulement 89 euros chez Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo BUDS3 dans le panier, de rejoindre gratuitement le club de fidélité Boulanger et de choisir le retrait en magasin pour obtenir le bonus rachat. Chacun de ces trois procédés permet d’économiser 30 euros, ce qui fait un total de 90 euros d’économie.

Fini les haricots, place aux tiges

Les haricots des années précédentes ont éclos en tige pour cette nouvelle itération, les intra-auriculaires de Samsung optent cette fois-ci pour un form factor semblable aux AirPods Pro d’Apple. Ce changement de design apporte des nouveautés intéressantes comme le contrôle du volume via les tiges, des LEDs ont été incluent permettant de remettre plus facilement la main dessus lors d’une recherche en zone nocturne, avec un système d’alarme qui se fait entendre lorsque nous activons la fonction de recherche de l’application Galaxy Wearable.

Ce design en tige donne un renouveau dans le confort de la gamme Buds de Samsung. En effet, ces petits nouveaux, ultra-confortable, même lors de sessions d’écoute prolongées de plusieurs heures, se feront oublier pour apprécier tous les contenus audio. Avec un boitier de recharge (qui se recharge en USB-C ou en charge sans fil via induction) qui contient une autonomie de 24 heures de recharge pour les six heures de chaque tige, il y a de quoi être serein pour une utilisation active et quotidienne.

Performants en audio

Déjà très bon dans leurs anciennes déclinaisons, les Galaxy Buds 3 offrent une large plage dynamique avec son double amplificateur qui alimente un tweeter et un woofer. Reproduisant un son riche et précis, ces écouteurs sans fil se montrent polyvalents, à l’aise dans tous les styles musicaux, passant du Jazz à l’électro en faisant un détour par le rock en s’adaptant parfaitement à chaque spécifiée de ces genres.

Le système de réduction a eu le droit aussi à une belle amélioration de ses performances, les espaces bruyants ne seront plus un problème. Les Samsung Galaxy Buds 3 permettront de vous isoler des nuances sonores de votre environnement sans sourciller, permettant une isolation avec ou sans musique optimale. Le mode son environnant que vous pouvez activer via l’application Galaxy Wearable permettra de suivre ce qu’il se passe autour de vous, et avec la fonction détection de la voix, vous pouvez même suivre et participer à une conversation puisque cette fonctionnalité aidera à isoler la musique lorsque votre voix commencera à se faire entendre.

