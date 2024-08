Ça roule mieux pour le TV LG StanbyME version 2024

Avec le StanbyME, un écran tactile sans fil sur pied qui se déplace au gré des envies chez soi et même en dehors, le géant coréen de l’électronique LG propose une approche versatile du divertissement à domicile.

LG StanbyME // Source : LG Electronics

Officiellement annoncé fin 2021 et commercialisé plusieurs mois plus tard, le LG StanbyME se présente comme un écran LCD avec un système de rétroéclairage LED Full HD d’une diagonale 27 pouces monté sur un pied à roulettes, conçu pour être facilement déplacé d’une pièce à l’autre. Pour son édition 2024, le StanbyME que nous avions pu voir lors du CES en janvier dernier à Las Vegas a connu des améliorations. La base à roulettes a notamment été revue pour offrir un déplacement plus fluide sur différents types de sols.

LG StanbyME

À l’instar d’un autre modèle de TV particulièrement original, le StanbyME Go qui sera prochainement disponible sur le marché, le StanbyME se distingue par sa polyvalence et sa versatilité. En effet, son écran tactile peut pivoter à 90 degrés pour passer du mode paysage au mode portrait, s’incliner et s’ajuster en hauteur. Cela lui permet de l’adapter à diverses situations. D’après LG, le StanbyME a été pensé pour s’adapter à de nombreuses situations du quotidien.

Dans la cuisine, il peut servir à afficher des recettes tout en diffusant une émission culinaire. Dans une chambre, il devient un écran de chevet pour regarder des séries. Au salon, il se transforme en support pour les jeux vidéo ou les appels vidéo, etc. Pratique, le StanbyME fonctionne sur batterie, avec une autonomie annoncée de 3 heures. Il nécessite ensuite 4 heures de charge. Si dans les faits, il peut vous suivre à peu près partout, gardez tout de même en tête qu’il fait 16 kg avec son pied.

Outre le contrôle via l’écran tactile, il est livré avec une télécommande. En cas de besoin, des boutons physiques situés à l’arrière de l’écran permettent d’ajuster le volume ou d’allumer/éteindre l’appareil.

Doté d’une connectivité Wi-Fi, il est animé par le système d’exploitation webOS de LG, offrant ainsi l’accès à de nombreuses applications de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette via le protocole AirPlay 2 pour les appareils Apple ou le Screen Mirroring pour les terminaux Android. Le StanbyME dispose aussi d’un port HDMI et d’un port USB, offrant la possibilité de connecter d’autres appareils comme une console de jeux ou un lecteur multimédia.

Une enceinte parfaite adaptée pour l’accompagner ou pour jouer de la musique en totale autonomie

Pour compléter l’expérience audiovisuelle, LG propose une enceinte Bluetooth dédiée, la XT7S. Celle-ci se fixe directement sur le pied du StanbyME ou peut être utilisée de manière indépendante. Équipée de deux tweeters de 20 mm et d’un double radiateur passif, elle promet un son stéréo de qualité avec des basses profondes. En outre, elle est compatible avec la technologie WOW Orchestra développée par LG (aussi disponible sur les TV les plus récentes de la marque) permettant une synergie entre l’écran et l’enceinte. Les haut-parleurs intégrés au StanbyME et ceux de la XT7S fonctionnent ainsi de concert pour offrir une expérience sonore plus immersive, selon la marque.

Prix et disponibilité du TV LG StanbyME

Le LG StanbyME se positionne comme un produit premium avec un tarif conseillé de 1000 euros. L’enceinte XT7S est vendue séparément pour environ 200 euros.