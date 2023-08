Un téléviseur qui tient dans une valise : l’idée folle de LG pour les mordus du camping

LG a présenté au public de l'IFA 2023 une mallette téléviseur à emporter partout. Malgré des spécifications assez modestes, l'appareil n'en demeure pas moins intrigant.

Nous avions déjà vu un téléviseur sans fil chez LG, le StandbyME qui avait lancé une nouvelle gamme chez le constructeur, voici une version conçue pour être transportée, le StandbyME Go. L’idée tient sur un post-it : un téléviseur qui se transporte dans une valise.

Présenté en juin 2023, nous avons pu le prendre en main à l’IFA 2023 à Berlin. L’appareil se présente comme une mallette beige assez minimaliste, mais qui pèse son poids : comptez 14 kilos environ.

LG StandbyME GO // Source : Frandroid LG StandbyME GO // Source : Frandroid

Une fois la valise ouverte, l’écran se présente immédiatement à vous. En tirant légèrement dessus, il se déploie depuis un bras très rigide, plutôt rassurant, et se dresse juste au-dessus de la valise. On peut orienter l’écran à la verticale ou à l’horizontale. On trouve une télécommande cachée en dessous.

LG StandbyME GO // Source : Frandroid LG StandbyME GO // Source : Frandroid

Soirée ciné sous les étoiles, mais pas pour regarder Oppenheimer

L’écran est une dalle LCD 27 pouces 1080p en 60 Hz, du très classique donc, mais qui fera l’affaire pour une soirée camping. Le but est sans doute de ne pas trop tirer sur la batterie intégrée à la mallette, qui est capable de délivrer 3 heures d’utilisation seulement. Il faudra bien choisir son film donc, un Oppenheimer durant 3 heures par exemple.

Pour naviguer, une interface utilisateur tactile est intégrée. Celle-ci fonctionne sous WebOS et se montre très pratique et rappelle n’importe quelle tablette Android : une pression depuis le bas de l’écran ramène à la Home, depuis les côtés de l’écran c’est un retour arrière et un menu de raccourcis glisse depuis le haut de l’écran. Netflix, Apple TV, Disney+, Prime Video, Spotify et YouTube TV sont intégrés. Airplay 2 est aussi supporté.

LG StandbyME GO // Source : Frandroid LG StandbyME GO // Source : Frandroid LG StandbyME GO // Source : Frandroid

Le son est assuré par un haut-parleur 20W compatible Dolby Atmos. De ce que nous avons entendu, le volume parait tout à fait convenable et les basses sont bien de la partie. La mallette est compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0.

La LG StandbyME Go coûte 999 dollars. Il sortira en septembre prochain sur plusieurs marchés européens, nous avons donc bon espoir qu’il soit disponible en France.

