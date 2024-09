L’iPhone SE va enfin rattraper les mobiles Android milieu de gamme sur ce point

Démocratisé depuis quelques longues années dans le monde Android, l’Oled va enfin arriver sur l’iPhone SE en 2025, si l’on en croit les dernières rumeurs.

L’iPhone SE 2020 et 2022 // Source : FRANDROID — Anthony WONNER

Moins gourmand en énergie, plus polyvalent, plus contrasté et même souvent plus juste dans sa colorimétrie, l’Oled n’a pratiquement que des avantages par rapport aux écrans LCD classiques. Apple en est bien conscient puisque la firme utilise cette technologie sur ses téléphones depuis l’iPhone X de 2017 et sur ses tablettes avec l’iPad Pro M4. Mais un appareil résistait encore et toujours à l’appel de l’Oled : l’iPhone SE. Heureusement, cela devrait changer.

D’après des informations obtenues par le sérieux journal Nikkei Asia, l’entreprise s’apprêterait enfin à coller un écran Oled sur son iPhone abordable, permettant enfin au mobile de rivaliser techniquement avec les téléphones milieu de gamme Android. En effet, dans le monde du petit robot vert, cela fait bien longtemps que la plupart des mobiles vendus 200 € et plus ont adopté cette technologie.

Une transition qui va faire du bruit

Samsung (qui fabrique lui-même ses écrans Oled) en a évidemment collé sur tous ses téléphones, même le A15 4G vendu 219 €. Mais Xiaomi ne se prive pas non plus avec le bel écran Amoled 120 Hz du Redmi Note 13 4G vendu au même prix. Bien conscient que dans le monde d’Android la compétition sur les caractéristiques techniques est plus rude que sur iOS, l’Oled s’est largement démocratisé même sur les mobiles peu chers. Un secteur pourtant historiquement dominé par l’IPS et les autres technologies d’affichage du même genre.

L’iPhone SE 4 pourrait ressembler à l’iPhone 14 // Source : Frandroid – Anthony Wonner

En passant à l’Oled l’iPhone SE rattraperait donc enfin la concurrence. Plus symbolique aussi, cette transition marquerait la fin de la bascule opérée par Apple depuis 2017 puisque plus aucun iPhone ne serait équipé d’écran LCD. Il est à vrai dire surprenant qu’Apple ait attendu si longtemps pour adopter cette technologie d’écran sur son iPhone SE, mais sans doute la marque attendait que les dalles baissent largement de prix avant de se lancer.

Pour aller plus loin

L’iPhone SE 4 sera probablement le téléphone le plus intéressant d’Apple cette année

En basculant toute sa gamme vers l’Oled, Apple va aussi provoquer des remous dans l’industrie. Des fabricants comme JDI ou Sharp, qui s’étaient fait une spécialité de produire des écrans LCD pour smartphone, vont rapidement devoir s’adapter. Avec Apple, c’est un de leurs derniers gros clients qui risque de disparaître au profit de BOE, LG et Samsung. Enfin, c’est aussi une très bonne nouvelle pour les fans de la pomme puisque l’iPhone SE à venir s’annonce décidément très intéressant techniquement.