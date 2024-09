Sony confirme (pas si subtilement que ça) le design de la PS5 Pro

L’arrivée prochaine d’une PS5 Pro ne faisait déjà plus de doute, mais Sony vient d’en confirmer semi-officiellement le design (et donc l’existence) à travers une opération marketing.

L’image, pas si innocente que ça, postée par Sony // Source : Sony

Après les baskets à trois bandes, voici la console à trois bandes. Alors que la PS5 Pro fait maintenant parler d’elle depuis de très long mois, et que son annonce semble se rapprocher jour après jour, la dernière « fuite » en date vient directement de chez Sony et semble confirmer les récentes rumeurs sur son design révélé par Dealabs.

Comme l’a remarqué Eurogamer, en guise d’illustration d’un communiqué de presse célébrant les 30 ans de la PlayStation, la marque a publié une image avec des icônes de tous ses produits formant des boutons de manettes stylisées. Au milieu des PSP, PS Vita et autre DualShock, il est possible d’apercevoir le profil d’un appareil ressemblant furieusement à la PS5 Pro.

Sony persiste et signe

Situé pile entre le logo PlayStation et le « 30 », le dessin ne laisse que peu de doute. En effet, les 3 rainures et le look rectangulaire de la machine rappellent exactement le design révélé à la fin août. Sony semble donc bien confirmer que les informations révélées il y a quelques jours étaient justes. On peut donc s’attendre à un design assez proche de la PS5 Slim avec 2 ports USB-C et le bouton d’alimentation en façade.

Un montage montrant le profil de la console dévoilé par Sony face au design leaké par Dealabs

Histoire de ne pas faire exactement dans la subtilité, Sony a posté une autre image (sur Instagram cette fois-ci) ou la console est encore plus visible puisque l’icône est située juste au-dessus de la typo et se détache parfaitement du fond blanc. La légende « Your first look » semble d’ailleurs autant destinée à servir de lien vers le communiqué de presse précédemment cité qu’à donner un indice aux Sherlock Holmes en herbe qui allaient invariablement scruter ladite photo.

Une sortie en décembre ?

À sa manière donc, Sony confirme semi-officiellement le design et même l’existence de cette PS5 Pro. À moins que l’entreprise se soit lancée dans une blague très élaborée, mais c’est peu probable. En effet, de plus en plus d’équipes de développement parlent ouvertement de la PS5 Pro et The Verge a même eu confirmation de la part d’une source anonyme que tous les jeux sortis après le 16 septembre doivent être compatibles avec la PS5 Pro.

Une annonce semble donc être imminente et, puisque même les entrailles de la console ont fait l’objet de rumeurs, les seuls inconnus restent le prix et la date de sortie. Il est à noter cela dit que la date exacte d’anniversaire des 30 ans de la PlayStation est le 3 décembre 2024. Un indice supplémentaire ?