PS5 Pro : beaucoup de nouvelles révélations, le lancement de la console semble imminent

La PS5 Pro devrait être officialisée par Sony dans les jours à venir. Les fuites se multiplient, même en France, concernant la nouvelle console.

On ne compte plus les fuites concernant la PlayStation 5 Pro de Sony. La console n’est plus qu’un secret de polichinelle. Elle sera très bientôt dévoilée, et en attendant, c’est Dealabs Magazine qui en dévoile quelques contours supplémentaires.

À lire aussi :

PS5 Pro : peut-on y croire ? Date de sortie, puissance, prix… on fait le point sur les rumeurs

L’article est signé de Billbil-kun, qui a souvent vu juste par le passé, en particulier avec les futurs produits PlayStation.

Nom et design

L’article commence par confirmer que la console se nommera bien PS5 Pro, ou Sony PlayStation 5 Pro pour le nom complet. Sony garde donc la même nomenclature que pour la génération précédente avec sa PS4 Pro.

Le site propose aussi un croquis du design réalisé à partir d’une photo confidentielle du « carton d’emballage final de la nouvelle console ».

On garde le même langage visuel que la PlayStation 5 de 2020, sans prendre trop d’embonpoint visiblement. La PS4 Pro était en son temps plus volumineuse que la PS4 classique. On peut noter la présence de deux ports USB-C à l’avance avec le bouton d’alimentation, comme sur la PS5 Slim sortie en 2023.

La PS5 Slim // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Parmi les différences visuelles que laissent apparaitre ce croquis, on peut noter des petites ailettes pour mieux distinguer la partie supérieure et la partie inférieure de la console.

Lecteur de disque en option

Le visuel reçu par Dealabs concerne un modèle de PS5 Pro vendu sans lecteur de disque. C’est une stratégie suivie par Sony depuis le début de la génération en 2020.

Puisque la PS5 Pro semble compatible avec les façades interchangeables commercialisées par Sony pour la PS5 Slim, la console sera peut-être également compatible avec le lecteur de disque en option.

Ce serait une façon plutôt maligne de la part de Sony de contenir un peu le prix de sa console haut de gamme qui s’annonce particulièrement salé. La marque pourrait tout de même commercialiser un modèle encore plus haut de gamme de la PS5 Pro avec le lecteur inclus dans la boite.

Et la même manette

Autre confirmation de la part de Dealabs, la manette DualSense de la PS5 Pro serait la même que celle de la PS5. Ce n’est pas totalement surprenant, un changement de manette impliquerait de demander aux développeurs de penser leurs jeux pour tenir compte des nouvelles fonctions. Une démarche compliquée en milieu de génération, surtout quand elle a mis autant de temps à montrer un vrai démarrage.

Pour l’anecdote, c’est aussi le choix qu’avait fait Sony pour la PS4 Pro. Le constructeur avait développé de nouvelles fonctions pour la DualShock 4, mais avait préféré les réserver pour son changement de génération pour faciliter l’adoption par les développeurs. Des nouveautés qui ont trouvé leur place dans la DualSense de la PS5.

D’après Dealabs, la PS5 Pro devrait être annoncée très prochainement, au début du mois de septembre. C’est une hypothèse très probable.

D’une part la console était déjà sur toutes les bouches lors de la Gamescom et Sony aurait déjà demandé aux développeurs de faire certifier leurs jeux pour la PS5 Pro.

D’autre part, si des détails concernant la PS5 parviennent jusqu’aux oreilles de Billbil-kun, un auteur situé en France, cela signifie que le projet se trouve dans les dernières étapes avant la commercialisation.

Enfin, là aussi, une présentation en septembre serait un calque avec le calendrier choisi par Sony à l’époque de la PS4 Pro. On imagine que la nouvelle console aura aussi le droit à une mise en avant lors du Tokyo Game Show, le salon du jeu vidéo au Japon qui se tiendra à la fin du mois de septembre.