PlayStation 5 Pro : les premiers jeux compatibles arriveraient avant même l’annonce de la console

La PlayStation 5 Pro continue de faire parler d'elle. Attendue pour la fin d'année, la console serait déjà prête à recevoir ses premiers jeux dans le système de certification de Sony.

Quand sortira la PlayStation 5 Pro de Sony ? La console de mi-génération fait régulièrement parler d’elle depuis un an. On se dirige vers un lancement à la fin de l’année 2024 avec des caractéristiques de plus en plus précises. Et pour cause, des développeurs seraient déjà au travail sur des jeux adaptés pour la console. La machine n’est pourtant pas du tout officialisée par son constructeur.

À l’image d’une Nintendo Switch Pro jamais sortie, il faut encore se mettre sous la dent des rumeurs à ce stade.

Un projet gravé dans le marbre

On a des nouvelles de la console grâce à Tom Henderson, le spécialiste des fuites autour des consoles Sony qui a déjà vu juste en 2023 avec le lancement de la PS5 Slim. Dans un article sur Insider Gaming, il explique que les développeurs vont pouvoir soumettre leurs applications compatibles PS5 Pro à partir du 30 juillet, dans une semaine donc. Par ailleurs, les jeux et applications qui sortiront à partir du 15 septembre 2024 devront obligatoirement être compatibles PS5 Pro.

Cela laisse comprendre que le projet de Sony avance, et qu’une commercialisation de la PS5 Pro fait de moins en moins de doutes. On imagine mal le fabricant annuler une console après avoir demandé aux développeurs d’adapter leurs jeux. On peut aussi imaginer que la PS5 Pro sera bel et bien lancée avant la fin de l’année. Les kits de développement et les prototypes de la PS5 Pro ont commencé à être livrés aux développeurs depuis le printemps.

Pour rappel, Sony avait fait le choix de dévoiler sa PS4 Pro en septembre lors d’une courte conférence de presse, avant un lancement sur toute la fin d’année. Le fabricant semble sur le point de répéter la même stratégie.