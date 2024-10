Apple veut recycler les milliards investis pour le Vision Pro dans un tas de nouveaux produits

Très cher et encore peu démocratisé, l’Apple Vision Pro pourrait bien inspirer malgré tout une nouvelle génération de produits Apple, plus connectée et intelligente que jamais.

Vendu quasiment 4000 €, on ne peut pas dire que le Vision Pro soit une franche réussite commerciale. Très onéreux, pas franchement indispensable et dépourvu d’un écosystème logiciel suffisamment robuste pour faire la différence, le casque de réalité mixte d’Apple a tout d’un prototype de luxe. Et c’est d’ailleurs comme cela que l’entreprise semble traiter son propre produit.

Comme nous l’apprend Mark Gurman dans sa newsletter chez Bloomberg, Apple semble vouloir recycler les idées et les technologies du Vision Pro dans tout un tas de nouveaux appareils plus abordables et plus grand public. Au-delà d’un Vision Pro « abordable » à 2000 et quelques euros qui pourrait arriver dès 2025 (avec un processeur moins puissant et sans la fonctionnalité EyeSight), Apple travaillerait aussi sur des lunettes connectées façon Meta Ray-Ban qui pourraient sortir dès 2027

Des lunettes connectées plutôt qu’un Vision Pro ?

Plus discrètes que le Vision Pro, ces lunettes pourraient embarquer un module photo qui, couplé à un processeur maison, pourrait permettre aux lunettes d’analyser votre environnement afin de vous en dire plus sur le monde qui vous entoure. Une manière d’intégrer la fonctionnalité Visual Intelligence présentée par Apple il y a peu et inspirée du fonctionnement du Vision Pro avec ses fonctionnalités de réalité augmentée.

La fonctionnalité Visual Intelligence présentée par Apple en septembre dernier // Source : Apple

Mais ce n’est pas tout, les AirPods pourraient aussi s’inspirer du Vision Pro dans les années à venir. Les rumeurs autour d’écouteurs munis de modules photo avaient déjà émergé il y a quelques semaines, mais Mark Gurman leur prête plus de substance.

Des bouts d’IA dans les Airpods ?

En permettant aux appareils de « voir » leur environnement, il deviendrait par exemple possible de demander à la volée à Siri de traduire une affiche placardée dans la rue ou de donner les informations d’ouverture du restaurant devant lequel on se trouve. Encore une fois, il s’agit ici de mieux intégrer les produits à leurs environnements.

« L’idée est de rentabiliser les milliards investis dans les fonctionnalités d’intelligence visuelle du Vision Pro », synthétise Mark Gurman. En s’inspirant de ce que le casque sait faire de mieux, mais en embarquant ces technologies dans des produits moins ambitieux, Apple espère donc faire la différence. Pour autant, la firme ne compte à priori pas abandonner l’idée d’un casque en bonne et due forme puisqu’un Vision Pro 2 serait prévu pour 2026 d’après Bloomberg.