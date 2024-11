Apple menacé par une amende de quasi 4 milliards d’euros en Grande-Bretagne

Après avoir longtemps géré iOS avec une main de fer, la domination d’Apple sur son système d’exploitation mobile vacille, comme le prouve une nouvelle bataille juridique en Grande-Bretagne.

Source : Apple

Après avoir été menacée par une amende de 35 milliards d’euros il y a quelques jours à peine, Apple est encore citée dans une affaire d’abus de position dominante. Comme l’explique Techcrunch, en Grande-Bretagne, une association de défense des consommateurs a monté une action de groupe contre les pratiques du géant vis-à-vis d’iCloud.

Which?, sorte de Que Choisir britannique, reproche en effet à Apple de pousser son abonnement à iCloud de manière abusive sans laisser le choix aux utilisateurs et utilisatrices d’opter pour des solutions de stockage alternatives. « Il incombe à Apple de ne pas utiliser sa position dominante pour obtenir un avantage déloyal sur des marchés connexes, tels que celui du stockage en ligne. Or, c’est exactement ce qui se passe », regrette Which? dans son communiqué de presse.

iCloud plutôt que Dropbox ou Google Drive

Si vous avez déjà utilisé un appareil portable Apple dans votre vie, vous savez peut-être que l’abonnement iCloud est en effet au cœur du système. Que ce soit pour sauvegarder vos photos, vos documents ou vos applications, la synchronisation dans le nuage d’Apple est largement mise en avant. Pour peu que vous ayez un peu de données sur l’un de vos appareils, les 5 Go de stockage gratuits se remplissent alors très très vite.

Source : Apple

Pour continuer à synchroniser vos données, Apple vous propose alors des abonnements iCloud+ allant de 1 € par mois à 60 € par mois. Et c’est là que le bat blesse. Selon Which?, l’entreprise devrait pouvoir proposer nativement des solutions de stockage alternatives au lieu de pousser ses abonnements iCloud+. Dans le monde idéal imaginé par l’association, la sauvegarde des données devrait pouvoir se faire aussi facilement sur iCloud que sur Dropbox ou Google Drive.

L’Europe à l’affût ?

En tout, l’association demande 3 milliards de pounds au titre du préjudice subit (soit 3,6 milliards d’euros environ). Si le montant paraît colossal c’est parce que Which? a eu recours à une action de groupe qui inclue par défaut tous les résidents et résidentes britanniques qui ont un jour utilisé iCloud, même dans sa formule gratuite. Autant dire qu’avec 40 millions d’internautes inscrits d’office, l’addition monte vite puisque chaque client et cliente pourrait recevoir 70 £ de compensation.

Pour aller plus loin

Stockage cloud gratuit : quels sont les meilleurs services en 2023 ?

Si l’affaire ne concerne que les résidents britanniques, elle pourrait avoir d’importantes répercussions en Europe aussi. Le Vieux Continent est en effet en guerre ouverte contre Apple depuis de nombreux mois suite à l’adoption du DMA. Et si iCloud ne fait pas (encore) partie des briques logicielles visées par Bruxelles, il se pourrait bien que la Commission s’intéresse de près à cet aspect si Which? obtiens gain de cause. iCloud pourrait alors devenir une brique logicielle aussi facultative que Safari, Apple Photos ou l’App Store.