Même pas un an après sa sortie, le Galaxy S24 Ultra a déjà des problèmes d’écran peu ragoûtants

Alors que les Galaxy S25 ne vont pas tarder à être annoncés par Samsung, le S24 Ultra se retrouve empêtré dans une mini polémique concernant la qualité de son écran.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Assez universellement reconnu comme un excellent téléphone, le Galaxy S24 Ultra va bientôt souffler sa première bougie. Censé incarner l’excellence logicielle et matérielle de chez Samsung, le mobile ultra haut de gamme du constructeur coréen est déjà touché par des petits soucis d’écran. Plus précisément des soucis sur le revêtement de son écran.

Comme l’explique le site Android Authority, plusieurs propriétaires de S24 Ultra ont effectivement remarqué des problèmes sur le revêtement oléophobique de l’écran. Censée protéger le téléphone des disgracieuses traces de doigt et autres marques de gras, cette couche semble s’user prématurément sur certains téléphones.

Des traces indélébiles

Déjà lancée il y a quelques mois sur Reddit, l’alerte a reçu un nouvel écho grâce au Youtubeur XEETECHCARE qui a posté une photo de son mobile sur X/Twitter. On y aperçoit un écran constellé de traces de doigts impossibles à nettoyer. Malheureusement, comme le précise le vidéaste, il ne s’agit pas exactement de simples tâches de gras, mais plus de signe d’usure du revêtement oléophobique.

My Galaxy S24 Ultra Display Coating after almost one year. :/ Did anybody else experience this? pic.twitter.com/0hu6noTsAt — Zaryab Khan (@xeetechcare) December 15, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Si tous les modèles de S24 Ultra ne semblent heureusement pas touchés par ce problème, les témoignages sont suffisamment nombreux et espacés dans le temps pour identifier un point faible systémique sur ce mobile. Sur X comme sur Reddit, les témoignages font état d’usures à différents endroits, mais tout particulièrement sur les coins de l’écran les plus utilisés. Dommage pour un téléphone qui n’a pas encore un an et qui est vendu plus de 1000 €.

La situation est d’autant plus regrettable que le S24 Ultra mettait, entre autres, en avant la qualité de son verre Gorilla Glass Armor qui réduit supposément les reflets de 75 %. Avec de grosses traces de doigts indélébiles, les miracles de l’écran antireflets sont bien plus difficilement visibles.

Un utilisateur sur X précise que la branche indienne de Samsung lui a conseillé d’installer une protection d’écran pour éviter plus de désagréments. Selon le constructeur, ces traces seraient à mettre sur le dos d’une usure « naturelle » du téléphone.

Pour éviter l’usure prématurée de l’écran du S24 Ultra, la meilleure solution est de nettoyer l’afficheur avec rien de plus qu’une lingette microfibre et un peu d’eau. Les solutions à base d’alcool peuvent attaquer le revêtement oléophobique. Et à moins que Samsung ne change de discours sur ce problème, il est préférable de limiter la casse autant que possible.