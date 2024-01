7 nouveaux détails techniques cachées sur les Samsung Galaxy S24

Tout n'a pas été dit lors de la présentation Unpacked. Les Galaxy S24 nous réservent quelques surprises, et voici quelques trouvailles.

Les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra sont enfin annoncés, et il y a quelques surprises à la clé, notamment des détails sur les fonctionnalités qui n’ont pas été annoncés lors de la présentation.

Android Seamless

Tout d’abord, Samsung ne semble toujours pas vouloir utiliser la fonctionnalité Android Seamless Updates en 2024, ce qui signifie qu’ils ne vont pas utiliser de partitions dual boot. Alors, c’est très technique, mais cela simplifie les mises à jour en les rendant plus transparentes. Le système d’exploitation est actif sur la partition A et la nouvelle version se télécharge sur la partition B. Une fois l’installation prête, c’est la partition B qui devient active et Android redémarre sur celle-là. Puisque Samsung propose désormais 7 ans de mises à jour, ça aurait pu être utile.

Ultra HDR

Maintenant, plongeons dans le monde de l’Ultra HDR. Samsung parle de « Super HDR », mais c’est en réalité de l’Ultra HDR. Ce format permet des images plus belles et réalistes. En fonction du format choisi, une vidéo ou une photo Ultra HDR peut afficher des pics de luminosité allant jusqu’à 1 000 nits (avec le format HLG) ou même jusqu’à 10 000 nits (avec les formats Dolby Vision, HDR10, HDR10+).

Il est intéressant de noter que les photos HDR sur le Galaxy S24 sont compatibles avec des applications comme Snapchat et Instagram, en plus de Google Photos.

ISOCELL HP2

Passons maintenant au capteur de 200 mégapixels du Galaxy S24 Ultra. Bien que Samsung n’ait pas fourni de détails approfondis, il partage des spécifications similaires avec l’ISOCELL HP2. Curieusement, Samsung n’a pas encore expliqué en détail ce capteur, mais des fuites l’ont déjà appelé ISOCELL HP2SX. Quoi qu’il en soit, l’un de ses avantages majeurs est la vitesse d’obturation, qui a été améliorée par rapport à son prédécesseur. Selon les premiers tests, le Galaxy S24 Ultra déclenche en seulement 238 ms, contre 333 ms pour son prédécesseur. De plus, le zoom a été amélioré, offrant une meilleure qualité photo en termes de réduction du bruit et de fidélité des couleurs.

Live Translate

En ce qui concerne Live Translate, une des fonctions IA, l’application fonctionne avec plusieurs langues, notamment le chinois (mandarin), l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi, l’italien, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais, l’espagnol, le thaï et le vietnamien. Si l’intelligence artificielle ne vous intéresse pas, vous pouvez désactiver l’intelligence artificielle ou en limiter l’accès, Samsung offre cette possibilité dans les paramètres. Il est même possible de bloquer les fonctions IA nécessitant des calculs externes.

Gorilla Armor

Le Galaxy S24 Ultra utilise une nouvelle technologie de Corning, le Gorilla Armor. Ce n’est pas le Victus 2, mais il s’agit d’un verre encore plus résistant, et encore moins sensible aux rayures. Pour créer ce verre, Corning a créé « Scratch Bot », un robot conçu pour imiter les micro-rayures courantes que l’on rencontre dans notre vie quotidienne. Le revêtement présente un avantage supplémentaire en réduisant jusqu’à 75 % des reflets. Très pratique en extérieur, même si l’écran atteignant jusqu’à 2600 nits devrait déjà offrir un confort visuel appréciable en plein soleil.

Double e-SIM

Du côté de la connectivité, le Galaxy S24 offre une double e-SIM, du moins dans les modèles américains. Même si une seule puce eSIM est intégrée, le système MEP (Multiple Enabled Profiles) est pris en charge, ce qui permet d’offrir cette fonction. Espérons que ça soit la même chose sur les modèles équipés de l’Exynos 2400.

FOWLP

Justement, l’Exynos 2400. On en parlait en détails ici, mais il embarque la technologie Fan-out Wafer Level Packaging ou FOWLP, et l’Exynos 2400 est le premier SoC pour smartphone du géant coréen à l’utiliser. Cela devrait améliorer la gestion de la chauffe, Samsung affirme que l’utilisation de la technologie FOWLP contribue à augmenter la résistance à la chaleur de 23 %, ce qui devrait entraîner une augmentation de 8 % des performances multicœurs.

PWM à 480 Hz

Du côté de l’écran, même si l’écran ne change pas, sa luminosité augmente sensiblement. Mais ce n’est pas tout. Sa fréquence de scintillement PWM a été portée à 480 Hz, soit le double de celle du Galaxy S23, ce qui offrira ainsi une expérience visuelle encore plus fluide et agréable.

Les fonctions d’IA pour les anciens modèles

Concernant les fonctions IA, Samsung prévoit d’étendre une partie des capacités d’IA aux smartphones de la génération Galaxy S23, ainsi qu’aux Z Flip 5 et Z Fold 5. Et si l’on se fie à leur historique, ces promesses sont souvent tenues.

Alors certes, il y a des aspects très techniques dans ce que nous mentionnons ici. Mais cela prouve que même si les fiches techniques ne semblent pas avoir franchement évolué, Samsung nous réserve sans doute de nombreuses surprises.

