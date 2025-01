Une imprimante qui ne tombe jamais en panne d’encre : voici la solution innovante qu’a trouvée HP

Encre qui sèche dans l’imprimante, niveau d’encre trop bas pour imprimer, cartouches qui s’empilent dans un tiroir… HP vous propose de dire adieu à toutes ces contraintes grâce son système Instant Ink qui s’occupe de tout.

S’il y a bien une chose difficile à anticiper lors de l’acquisition d’une imprimante, c’est la quantité moyenne d’impression que l’on va réaliser. Non seulement, c’est une donnée difficile à anticiper, mais en plus les besoins ne sont pas toujours les mêmes d’un mois sur l’autre.

Pour éviter de vous retrouver avec un stock de cartouches qui sèchent au fond d’un tiroir ou à court d’encre à un moment critique, HP a la solution.

Avec son système d’abonnement Instant Ink, vous n’avez plus à vous soucier de votre consommation. Le constructeur s’engage à vous livrer les cartouches dès que le niveau d’encre dans votre imprimante atteint un seuil critique, le tout en fonction de vos besoins. Fini le gaspillage et d’argent, vous n’aurez à payer que pour l’encre que vous consommez réellement.

HP Instant Ink, une solution qui s’adapte à vos besoins

Le principe de HP Instant Ink est simple : grâce à un abonnement mensuel personnalisé, vous ne payez que ce que vous consommez en impression.

Pour résumer, si vous possédez une imprimante HP compatible avec le système Instant Ink, il vous suffit de déterminer, depuis le site, votre volume d’impression approximatif et de souscrire à un abonnement mensuel.

Les options sont d’ailleurs assez larges, allant de seulement dix impressions par mois à 700. Totalement flexibles, les forfaits HP Instant Ink s’adaptent à votre consommation.

Avec un forfait 50 impressions, si au mois de janvier, vous n’imprimez que 25 pages, les 25 restantes s’ajouteront automatiquement à votre crédit le mois suivant. Si, à l’inverse, vous avez besoin d’imprimer plus de 50 pages, HP prévoit des packs de 10 pages supplémentaires pour seulement un euro de plus.

Plus besoin de vérifier votre niveau d’encre

Mieux, HP, grâce à un système de monitoring à distance, est alerté lorsque le niveau de votre cartouche est trop bas et vous fait livrer automatiquement une cartouche neuve. Plus besoin de réfléchir à votre consommation ou d’anticiper le rachat de votre cartouche.

Avec les imprimantes compatibles Instant Ink, plus besoin de vérifier votre niveau d’encre. // Source : HP

Un véritable atout écologique puisque non seulement vous ne consommez que ce dont vous avez réellement besoin, mais en plus HP s’engage à recycler les cartouches usagées. Il vous suffit pour cela de réceptionner une enveloppe pré-affranchie à la livraison de votre nouvelle cartouche et de renvoyer l’ancienne à HP.

Choisir la bonne imprimante pour profiter des services HP Instant Ink

Pour profiter de ce service très confortable, il y a un pré-requis : posséder une imprimante HP compatible avec ce système. Elles ne possèdent, en effet, pas toutes, le système de monitoring du niveau d’encre qui permet à HP de vous envoyer une nouvelle cartouche dès que la précédente atteint un niveau d’encre critique.

L’ensemble des imprimantes de moins de cinq ans possédant une connexion Wi-Fi sont généralement compatibles avec le système Instant Ink. Si la vôtre ne fait pas partie des produits éligibles, HP propose, parmi elles, trois modèles performants, abordables et adaptés à tous les usages :

les imprimantes HP DeskJet série 4200 : à partir de 49,99 euros, elles sont parfaites pour les petits budgets qui souhait une imprimante performante et économique ;

l’imprimante HP Envy 7921e : en ce moment en promotion à 119,90 au lieu de 139 euros, sera parfaite pour une famille aux besoins raisonnables, mais réguliers ;

la HP OfficeJet Pro 9022e vendue à partir de 389,90 euros. Parfaite pour les foyers qui ont des besoins importants en impressions, pour les photographes ou les graphistes.

Bon point enfin, pour l’achat d’une des imprimantes éligibles, HP Instant Ink est offert pendant trois mois.