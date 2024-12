Super prix sur cette imprimante photo Canon Zoemini 2 édition limitée Vaiana qui tombe à pic pour Noël

La Canon Zoemini 2 est une imprimante sans encre qui utilise la technologie Zink pour sortir des photos de 5 x 7,6 cm ou circulaires, de 3,3 cm de diamètre, avec un prix qui passe sous le seuil psychologique des 100 euros chez Auchan.

Canon Zoemini 2 édition limitée Vaiana // Source : Frandroid

L’époque où on allait faire développer ses photos en magasin est quasiment révolue. Maintenant tout est numérique, même si on assiste à une énorme vague nostalgique où le support physique fait un come-back de folie. Et ça ne concerne pas que la photo ! Regardez le vinyle, en musique, et même, plus timidement, la cassette audio ! Avec cette petite imprimante Canon Zoemini 2, en promo chez Auchan à -26%, vous pouvez imprimer des photos et images depuis votre smartphone, et la transporter partout dans son bel étui floqué aux couleurs de Vaiana 2.

Les points forts de la Canon Zoemini 2

Technologie ZINK sans encre (impression par chauffe)

Un format de poche, aussi bien l’appareil que les photos

Impression rapide et facile qui passe par le Bluetooth

Quand il n’est pas en promo, ce pack Canon Zoemini 2 avec l’imprimante, 10 tirages et une housse Vaiana 2 coûte 134,99 euros. Mais si vous passez chez Auchan en ce moment, elle est disponible pour 99,99 euros.

Une imprimante et des photos qui tiennent dans la poche

Avec une imprimante comme la Canon Zoemini 2, vous avez un petit appareil qui fonctionne sur batterie (ou sur secteur bien sûr) pour imprimer vos photos depuis n’importe où. Le boitier en lui-même est tout petit : il mesure 120 x 84 x 21,5 mm pour seulement 177g. Ajoutez-lui le poids de 10 tirages pour avoir son poids maximum, mais vous avez déjà compris qu’elle ne pèse pas plus lourd qu’un smartphone.

En plus, elle n’utilise pas d’encre, ce qui explique son format compact et sa légèreté. Elle utilise le processus ZINK pour imprimer : la photo va être chauffée à différentes températures selon les endroits et les couleurs à afficher. Ce qui explique l’impression rapide, mais aussi des couleurs un peu délavées et des contrastes peu marqués, donnant au tout un aspect vintage.

La magie de l’impression nomade

Les photos que vous allez sortir avec cette imprimante font 5 x 7,6 cm et sortent sur un papier autocollant. Rien ne vous oblige à décoller le papier, mais c’est une option. Option peut-être plus intéressante si vous imprimez sur les stickers ronds de 3,3 cm de diamètre.

L’imprimante fonctionne sur une batterie au lithium polymère de 500 mAh qui a une autonomie suffisante pour tirer environ 20 photos. Si jamais vous ne l’utilisez pas, elle se met en veille au bout de 3, 5 ou 10 minutes (à paramétrer via l’app Canon Mini Print dispo sur iOS et Android). Ensuite, pour imprimer, vous pouvez utiliser un câble USB-C ou passer par le Bluetooth et sortir vos images en quelques secondes.

