Fatigué de lâcher 48 euros par mois pour la fibre ? Divisez la facture par deux, grâce à cette offre

Si vous êtes passé à côté de l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom, sachez qu’il est encore temps d’y souscrire. Pour 23,99 euros par mois sans engagement, cette offre quasi imbattable vous offre la fibre haut débit, et rien que la fibre.

Avec son offre « Pure Fibre », Bouygues Telecom mise sur une stratégie minimaliste et efficace : proposer une connexion internet ultra-rapide à un prix hyper compétitif sans s’encombrer d’une option TV. C’est l’une des rares offres du marché à répondre à cette demande. Les utilisateurs qui ne disposent pas d’un TV y trouveront donc parfaitement leur compte, le tout sans dépasser les 24 euros par mois.

Bouygues Telecom ne laisse pas de place au superflu

Pour atteindre le prix quasi imbattable de 23,99 euros par mois sans engagement, Bouygues Telecom a fait un choix central : celui de ne pas proposer de box TV dans son offre fibre. Sans le boitier 4K et l’accès aux chaines TV, l’équipement de l’opérateur est aussi léger en poids qu’en prix. Cependant, si vous ne conservez que l’essentiel, en termes de débit, Bouygues Telecom a été plutôt généreux. L’offre Pure Fibre contient ainsi :

la fibre très haut débit avec une vitesse de connexion pouvant atteindre les 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi ¹ ;

une Bbox équipée du Wi-Fi 6E et la possibilité, en option, d’ajouter un répéteur pour capter internet dans toute la maison.

La Série spéciale Bbox sans engagement vous propose une offre avec chaînes TV // Source : Bouygues Telecom

Notez toutefois que si le prix attractif de l’offre ne suffit pas à vous faire renoncer à vos programmes TV, Bouygues Telecom vous propose la Série Spéciale Bbox. Pour seulement huit euros supplémentaires par mois, vous pourrez profiter de la box TV 4K et de plus de 180 chaines disponibles.

Une offre mobile complémentaire

Pour profiter de cette offre fibre + TV, il faut cependant être client mobile B&You. Parmi les forfaits attractifs que propose Bouygues Telecom, celui à 11,99 euros par mois sans engagement est l’un des meilleurs compromis. Ce forfait inclut :

100 Go de données en 5G utilisables en France métropolitaine ;

25 Go de données destinées aux usages en Europe et dans les DOM ;

Appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

Appels et SMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine ainsi que ces mêmes zones.

Cette combinaison permet aux utilisateurs de centraliser leurs services chez un seul opérateur tout en réalisant des économies.

Une offre mobile généreuse et abordable // Source : Bouygues Telecom

Depuis plusieurs années, les démarches pour changer d’opérateur internet se sont sensiblement simplifiées. La démarche se fait en quelques clics seulement.

Seule précaution à prendre : vous munir du numéro RIO de votre ligne fixe (en composant le 31 79 depuis la ligne concernée) lors de la souscription, Bouygues Telecom s’engage à résilier l’abonnement auprès de votre ancien opérateur, sans frais.

Si vous ne disposez pas de téléphone fixe, composez l’un des numéros suivants depuis un mobile en fonction de votre opérateur actuel et indiquez le numéro de la ligne concernée :

Orange : 0 800 00 3179

: 0 800 00 3179 SFR : 0 800 97 3179

: 0 800 97 3179 Free : 0 805 92 3179

Une fois la souscription effectuée, Bouygues Telecom se charge de tout. Si vous n’êtes pas raccordé à la fibre, l’opérateur vient l’installer chez vous, si vous êtes déjà fibré, Bouygues Telecom effectuera le changement d’opérateur sur votre réseau.

Pour faciliter la prise en main de votre nouvelle box, Bouygues Telecom vous donne enfin accès à son service d’assistance 24 h/24 et 7 jours sur 7 depuis l’application, mais aussi par téléphone les deux premiers mois.

¹ : Mentions légales : Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi pour les clients éligibles avec option Débit + gratuite sur demande, sous réserve d’éligibilité et d’équipement compatible (avec module ou carte 10G) branché en filaire. Jusqu’à 2 Gb/s et 900 Mb/s pour les clients non-éligibles à cette option. Débits partagés entre équipements branchés en filaire (jusqu’à 1 Gb/s équipement en cas de boîtier de terminaison optique externe) et en WiFi. Déploiement en cours. Test d’éligibilité et conditions sur bouyguestelecom.fr.