Google Cast fait son retour sur Fitbit après une suppression brutale

Les amateurs de sport vont de nouveau pouvoir profiter de leurs programmes sportifs Fitbit préférés directement sur leur TV.

Source : Frandroid – Anthony Wonner

Le rachat de Fitbit par Google en 2019 s’est fait au prix de décisions douloureuses. Entre les rumeurs d’abandon des produits et la mise hors service du site internet de la marque, l’identité de Fitbit continue à s’effacer au sein de l’écosystème Google, voire à quasiment disparaître. Si l’identité de la marque disparaît, de manière plus inattendue, certaines fonctionnalités disparaissent également comme la fonctionnalité Google Cast au sein l’application Fitbit en décembre 2024, rapporte PhoneArena. Heureusement pour les utilisateurs, cette fonctionnalité fait de manière tout aussi surprenante son grand retour. Il est donc désormais possible de diffuser des vidéos d’entraînement sur un téléviseur. Cela permet de proposer un visionnage plus facile des séances.

Un retour par la petite porte

Dans une mise à jour datant du 3 février 2025, l’application Fitbit est passée en version 4.35 sur Android et iOS. C’est cette mise à jour qui a vu le retour du cast le tout sans plus d’explications de la part de Google sur sa suppression initiale. Le groupe se fendant simplement d’une confirmation sur les forums de Fitbit.

Une feuille de route incompréhensible

Pour les utilisateurs de l’application Fitbit, c’est un peu les montagnes russes. Les mises à jour se succèdent, et les fonctionnalités apparaissent et disparaissent sans réelle cohérence. Un manque de lisibilité qui n’a pas échappé à certains utilisateurs.

Retour d’une utilisatrice de l’application Fitbit sur le Google Play Store. // Source : Google

Pour le moment, les utilisateurs de Fitbit peuvent toutefois se rassurer du retour de cette fonctionnalité essentielle, même si l’avenir ne semble pas s’éclaircir pour la marque.