Fitbit écope d’une amende de 12 millions de dollars après des brûlures causées par ses montres connectées

Fitbit, filiale de Google, vient d’être condamnée à verser une amende de 12,25 millions de dollars suite à un défaut majeur de sa montre connectée Ionic. Cette sanction intervient après que 78 utilisateurs ont subi des brûlures causées par la surchauffe des batteries de leurs appareils.

L’affaire remonte à 2018, lorsque les premiers incidents ont été signalés. La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a révélé avoir reçu 115 signalements concernant la surchauffe des batteries au lithium-ion des montres Ionic. Parmi les victimes, deux cas particulièrement graves ont entraîné des brûlures au troisième degré, et quatre autres au second degré.

Le problème s’est avéré particulièrement préoccupant car Fitbit n’a pas immédiatement alerté les autorités compétentes, comme l’exige la loi. Malgré une mise à jour du firmware en 2020 censée résoudre le problème, les incidents ont persisté, conduisant finalement à un rappel massif de 1,7 million de montres en 2022.

Fitbit est sanctionné après de graves défauts de ses montres

La sanction ne se limite pas à l’amende. L’accord conclu avec la CPSC impose à Fitbit de mettre en place des contrôles internes rigoureux pour garantir la conformité de tous ses produits avec la loi sur la sécurité des produits de consommation. L’entreprise devra également soumettre un rapport annuel détaillant son programme de conformité.

Cette affaire prend une dimension plus large alors qu’une action en justice vise actuellement Google, propriétaire de Fitbit depuis 2019. Des consommateurs affirment que d’autres modèles de montres connectées de la marque présentent des problèmes similaires de batterie. Plus troublant encore, certains clients rapportent que Fitbit aurait tenté d’attribuer ces incidents à « l’hygiène des consommateurs », tandis que d’autres se plaignent d’avoir été ignorés par le service client lorsqu’ils signalaient ces problèmes.

Les montres Ionic, commercialisées entre 200 et 330 dollars, ont été vendues dans de grandes enseignes comme Best Buy, Kohl’s et Target, ainsi que sur Amazon et le site de Fitbit, de septembre 2017 à décembre 2021. Cette affaire rappelle un précédent rappel de produit il y a quelques années, lorsque le bracelet connecté Fitbit Force avait provoqué des irritations cutanées chez près de 10 000 utilisateurs.