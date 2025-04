Copilot va faciliter la création de présentations sur PowerPoint

Microsoft va faciliter la création de présentations en permettant à Copilot de créer une diapositive à partir d’un fichier ou d’une commande textuelle.

Microsoft Copilot dans PowerPoint // Source : Microsoft

Microsoft continue d’améliorer sa suite en y intégrant de plus en plus Copilot, son intelligence artificielle. On apprend sur le blog de la firme, que l’assistant IA sera désormais intégré directement au sein de PowerPoint et permettra à ses utilisateurs de réaliser des diapositives à partir d’un fichier ou bien d’une commande textuelle. De quoi simplifier la création de ses présentations.

Lorsqu’un utilisateur ouvrira une nouvelle présentation PowerPoint, il devrait dorénavant trouver à côté du bouton de création de diapositives un nouveau bouton indiquant « Nouvelle diapositive avec Copilot ». Il est également possible d’accéder à l’option directement depuis le bouton Copilot présent dans PowerPoint.

Créer une nouvelle diapositive sur PowerPoint en utilisant Copilot // Source : Microsoft

Une fois sélectionnée, l’utilisateur se trouvera face à un nouveau panneau lui permettant soit de créer une diapo à partir d’une commande textuelle ou bien d’être plus précis en prenant pour modèle un fichier déjà existant. Microsoft précise qu’il est possible, dans ce dernier cas, de spécifier à Copilot de cibler une partie spécifique du document pour obtenir un résultat plus précis.

Le nouveau panneau de PowerPoint permet de générer une diapositive à partir d’une commande textuelle ou d’un fichier existant. // Source : Microsoft

La firme indique qu’elle ne prend pour le moment pas les demandes de mise en forme spécifique comme l’utilisation de certaines polices, couleurs ou image d’arrière-plan. Il faudra encore se creuser les méninges là-dessus.

Cette fonctionnalité n’est pour le moment disponible qu’en anglais aux utilisateurs bénéficiant d’une licence Copilot et exécutant la version 2502 (Build 18526.20144) de l’application. Ne reste plus qu’à s’armer de patience pour faire faire à Copilot ses plus beaux et gros camemberts dans la langue de Molière.