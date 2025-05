Le OnePlus 15 patinerait sur sa partie photo pour l’instant

OnePlus teste différentes configurations photo pour le OnePlus 15 et l’actuelle n’est pas révolutionnaire.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Alors que le OnePlus 13 continue son bonhomme de chemin, son successeur commence à faire parler de lui.

Non, ce n’est pas le OnePlus 14, le chiffre 4 portant malheur en Chine. On parle donc du OnePlus 15 (SM8850) dont la sortie est pressentie pour la fin de l’année 2025 sur le marché chinois et début 2026 à l’échelle mondiale. Au cœur des premières rumeurs : son module photo.

La même configuration que le OnePlus 13 ?

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Selon les indiscrétions livrées par le célèbre informateur Digital Chat Station, OnePlus testerait actuellement une configuration à trois capteurs.

un capteur principal de 50 mégapixels,

un ultra grand-angle également de 50 MP

et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3X.

Rien de bien nouveau par rapport au OnePlus 13 qui a exactement le même agencement.

On préfèrerait que se réalise la rumeur qui évoque la possibilité d’avoir un 200 mégapixels sur le téléobjectif périscopique du OnePlus 15. Là, ce serait une véritable innovation qui améliorerait le rendu à longue distance. L’IA du OnePlus 13 n’étant pas la meilleure sur ce point, ce serait un bel atout. Il rejoindrait ainsi Oppo qui se débrouille bien mieux en la matière avec son Find X8 Pro. Ajoutons que plusieurs tailles de lentilles sont aussi testées.

Digital Chat Station précise que OnePlus est encore en phase d’ab testing et que rien n’est figé dans le marbre.

Au-delà de la photographie, d’autres caractéristiques du OnePlus 15 commencent à émerger. L’appareil pourrait être propulsé par la future puce Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm et arborer un écran plat LTPO de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K. Une batterie conséquente de 7800 mAh serait également de la partie, surpassant ainsi la capacité de 6000 mAh du OnePlus 13.