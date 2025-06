Pixel 10 Pro : ce prototype révèle un design modifié et des surprises sous le capot

Des photos d’un prototype de Pixel 10 Pro circulent et permettent de voir les modifications apportés.

Prototype de Google Pixel 10 Pro // Source : coolapk

Après avoir été repéré dans le storyboard d’une publicité en plein tournage, le Pixel 10 Pro a été pris en main par un internaute chinois. Pas un produit final, mais un prototype avancé — nom de code Blazer — qui permet d’en savoir un peu plus sur lui.

Un design familier, mais avec des touches de nouveauté ?

Côté look, Google ne semble pas vouloir bouleverser ses codes. L’emblématique barre de caméra horizontale, véritable ADN des Pixel, serait toujours bien présente à l’arrière.

Cependant, les clichés du prototype révèlent quelques ajustements subtils : l’emplacement pour la carte SIM aurait migré sur le bord supérieur gauche, tandis que les découpes des haut-parleurs en bas auraient été redessinées.

La barre de caméra elle-même pourrait gagner légèrement en épaisseur, et le verre qui la protège semble s’étirer un peu plus vers les bords.

Pour l’écran, pas de changement visible avec une dalle OLED FHD+ de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz, comme on peut le voir sur le rapport DevChack Pro des clichés de l’appareil.

Sous le capot, le Tensor G5

Le cœur de la bête serait, sans surprise, la nouvelle puce maison de Google : le Tensor G5. Ce SoC devrait marquer un tournant chez Google puisqu’il serait gravé en 3 nm par TSMC, une première qui verrait le géant s’éloigner de Samsung pour la fabrication de ses puces.

Niveau architecture, on parle de :

1 cœur principal Cortex-X4 (haute performance)

5 cœurs de performance Cortex-A725

2 cœurs efficients Cortex-A520

Côté GPU, un modèle IMG DXT remplacerait les puces Mali habituelles. Ce GPU apporte deux innovations majeures :

Support du ray tracing matériel (une première sur un Pixel)

Virtualisation GPU, ouvrant la voie à des usages avancés et à de nouvelles fonctionnalités logicielles

Le prototype présenté ici accueille 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Tout ce beau monde tournerait évidemment sous Android 16. Pour l’énergie, il est question d’une batterie de 4700 mAh avec charge filaire de 37W et sans fil de 15W, même si une autre piste mentionne 4600 mAh avec une charge rapide plus véloce à 45W et du sans-fil à 30W.

Photo : on prend les mêmes et on recommence ?

Pour la partie photo, Google conserverait sa recette à succès avec un triple module à l’arrière. Certains bruits de couloir suggèrent que les capteurs seraient identiques à ceux du Pixel 9 Pro :

un capteur principal Samsung GNV de 50MP (1/1.31″),

un ultra grand-angle Sony IMX858 de 48MP (1/2.55″) pour l’ultra-large,

et un téléobjectif Sony IMX858 de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x.

Il faut aussi s’attendre à ce que Google muscle surtout le traitement logiciel et l’IA.

Un lancement estival en 2025

D’après les dernières informations relayées par Android Headlines, Google devrait présenter sa gamme Pixel 10 le 20 août prochain avec une commercialisation 8 jours après.

Quatre modèles sont prévus :

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold