Très brièvement évoqué lors du lancement des Galaxy Note 10 et Note 10+, le service PlayGalaxy Link de Samsung devrait être lancé avant septembre. L’application permettra de jouer depuis son smartphone à des jeux tournant sur son ordinateur.

Lors de la sortie des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ en ce début de mois d’août, la marque coréenne avait indiqué concevoir une application de streaming vidéoludique permettant de jouer sur son smartphone à un jeu lancé depuis son ordinateur. Si les détails ne sont donnés qu’au compte-goutte, on a maintenant une date approximative de lancement : avant la fin du mois, comme le rapporte le site TechCrunch.

Les seules images sur le fonctionnement du service viennent d’une courte vidéo mise en ligne par Samsung la semaine dernière. On y voit un utilisateur mettre en pause une partie sur son ordinateur portable, puis sortir un Galaxy Note équipé de l’accessoire PlayGalaxy Link lui donnant des airs de Nintendo Switch. En ouvrant l’application dédiée, celle-ci se synchronise à l’ordinateur. Après un plan de coupe, on voit le jeu de l’ordinateur streamé en peer-to-peer sur l’écran du téléphone.

Virage vers le cloud gaming

On sait dorénavant aussi que l’application sera gratuite, téléchargeable sur Android et Windows 10, et basée sur la technologie de la firme new-yorkaise Parsec. Celle-ci travaillait déjà depuis fin 2017 sur le cloud gaming. Le jeu vidéo en streaming fait d’ailleurs de plus en plus parler de lui en ce moment, notamment par des services comme Google Stadia.

Aucune nouvelle n’a encore filtré concernant l’accessoire PlayGalaxy Link, dont on ne connaît ni les spécifications techniques, ni le prix, ni la disponibilité future. On peut supposer que des détails supplémentaires émergeront au moment de l’officialisation de l’application. Rendez-vous à la fin du mois.