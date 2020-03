COVID-19 : Apple TV+ sacrifie aussi sa qualité d’image pour le bien du réseau

En Europe, Apple prend des mesures pour limiter la bande passante utilisée par son service de SVoD, Apple TV+. En lieu et place de l'habituelle 4K HDR, la plateforme diffusera un flux vidéo fortement compressé et dont la définition ne devrait pas dépasser les 670p.

Avec une large part de sa population confinée face au spectre du COVID-19, l’Europe voit les capacités de son réseau internet atteindre doucement leurs limites alors que la demande explose. En cours de semaine dernière, consigne était ainsi donnée aux plateformes de SVoD de réduire la qualité de leurs flux vidéo afin de limiter leur impact sur la bande passante, et éviter une éventuelle saturation. Un appel auquel Netflix, Amazon Prime Video et Apple TV + ont désormais répondu. Reste que si Netflix et Amazon semblent brider leurs contenus à une définition HD (720p), Apple fait du zèle. Selon 9to5Mac Apple TV+ a troqué son irréprochable 4K HDR pour des flux sévèrement compressés, doublés d’une définition limitée à 670p.

Apple TV+ : des contenus qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes… mais pour le bien collectif

La capture d’écran ci-dessous illustre bien les coupes consenties par Apple, avec une qualité d’image fortement dégradée et des pixels très visibles. Un constat d’autant plus notable sur les téléviseurs de 40 pouces et plus, note le média. Nous sommes bien loin des louanges adressées à Apple TV+ pour la qualité de sa 4K et de son bitrate à son lancement, mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, pourra-t-on arguer.

À la différence de Netflix, Apple ne propose pas plusieurs formules pour son service de SVoD. Tous les abonnés d’Apple TV+ sont donc sur un même pied d’égalité en termes de définition proposée… Depuis quelques jours, Netflix subit pour sa part les remontrances d’une partie de ses abonnés 4K, qui estiment payer pour un service dont ils seront privés en Europe pour 30 jours minimum. On ignore si la plateforme choisira de proposer une ristourne aux personnes ayant souscrit à son offre premium, en guise de compensation. Une situation délicate à laquelle Apple devrait au moins échapper.