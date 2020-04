Votre Tesla devient votre voiturier : le mode Reverse Summon attendu fin 2020

Dans un nouveau message publié sur Twitter, Elon Musk a confirmé l’arrivée du mode "Smart Summon" inversé pour la fin du cru 2020. De ce fait, les véhicules électriques Tesla se transformeront en voiturier capable d’aller se garer en totale autonomie dans un parking.

Depuis octobre 2019, les utilisateurs américains d’un véhicule électrique Tesla équipé des options payantes de l’Autopilote peuvent profiter d’un nouveau mode de conduite autonome : « Smart Summon ». Son principe est simple : garée dans un parking, l’automobile peut rejoindre son propriétaire sans aucune intervention humaine, et ce grâce à la puce GPS intégrée dans le smartphone de l’usager.

Problème : cette option a rapidement été utilisée de manière abusive, alors que des voix se sont élevées pour remettre en cause sa fiabilité. Le fait est qu’aujourd’hui, la communauté Tesla se veut quelque peu perplexe quant à la véritable utilité de cette fonctionnalité. C’est pourquoi Elon Musk a réfléchi à une alternative répondant au nom de « Reverse Summon », une sorte de « Smart Summon » inversé.

Ici, la Tesla se transformerait en une sorte de voiturier personnel. Le pilote s’arrêterait à un endroit jugé pratique, puis laisserait son véhicule trouver une place de stationnement en totale autonomie. Un gain de temps qui permettrait aux usagers de ne plus se prendre la tête lorsque les places se font rares dans un parking. À savoir quand est-ce que ce « Reverse Summon » s’invitera sur les engins du groupe américain.

We’re working super hard on getting traffic lights & stops released. Reverse summon (auto park) will be part of the core Autopilot software upgrade for FSD later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020