Samsung : découvrez sa carte de débit et son offre Samsung Money prévues cet été

Attendue cet été aux Etats-Unis, la carte bancaire de Samsung a été officiellement introduite par le constructeur sud-coréen dans un nouveau communiqué de presse. Le document fait également mention d’avantages bancaires exclusifs mis en place avec son partenaire SoFi.

Le 7 mai dernier, le responsable de Samsung Pay, en la personne de Sang Ahn, avait officiellement annoncé l’arrivée d’une carte bancaire Samsung dès cet été. L’heure n’est pas encore au lancement tant attendu, mais plutôt aux précisions. Par la voie d’un nouveau communiqué de presse, la multinationale sud-coréenne présente plus en détail ce qu’elle nomme Samsung Money.

Samsung Money correspond, selon les dires du groupe, à une nouvelle expérience bancaire imaginée et mise en place avec la société SoFi et la célèbre multinationale Mastercard. Le projet se décline en deux axes : le premier se matérialise par une carte de débit Mastercard, le second par un compte bancaire Samsung Pay aux nombreux avantages exclusifs.

Un compte bancaire personnel ou partagé

Pour concevoir sa carte de débit, Samsung a joué la carte de la sobriété avec une approche visuelle résolument minimaliste : aucun numéro de carte, ni de date d’expiration et de cryptogramme visuel (CVV) n’apparaît. En cas de besoin, les utilisateurs pourront toujours les retrouver dans l’onglet « Argent » de l’application Samsung Pay, lequel est protégé par un code PIN ou une authentification biométrique.

Le compte bancaire peut quant à lui être personnel ou partagé. Ses avantages ? Aucuns frais de gestion et des intérêts plus élevés que la moyenne, assure la marque asiatique. Le programme Samsung Rewards fait également partie des annonces effectuées. Son principe est simple : un utilisateur gagne des points pour chaque achat réalisé avec Samsung Pay.

Aux États-Unis, pour l’instant

Une fois les mille points atteints, le client peut les échanger contre de l’argent qui sera directement déposé sur son compte Samsung Money. Ajoutez à ça un remboursement des frais de retrait dans un distributeur automatique, au sein d’un réseau de 55 000 DAB, uniquement aux États-Unis. Vous l’aurez compris : Samsung compte tout d’abord se concentrer sur le Pays de l’Oncle Sam. Lancement du dispositif prévu cet été.