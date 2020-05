Samsung va lancer une carte bancaire dès cet été

Le responsable de Samsung Pay a annoncé que le constructeur comptait lancer durant l'été sa toute première carte bancaire. Une manière pour Samsung de répondre à Apple et aux néobanques.

Décidément, les cartes bancaires ont le vent en poupe auprès des géants de la tech. Alors que l’Apple Card a été lancée en août dernier, et que Google travaillerait à son tour sur une carte de ce type, c’est au tour de Samsung de préparer le terrain.

Ce jeudi, Sang Ahn, responsable de Samsung Pay chez le géant coréen, s’est fendu d’un article pour expliquer les prochaines étapes du service de paiement sans contact de la firme. Lancé initialement en 2015, Samsung Pay vise à simplifier le paiement sans contact à l’aide de son smartphone et du NFC. Désormais, Sang Ahn explique que le constructeur est prêt à aller encore plus loin.

« Cet été, Samsung en partenariat avec SoFi lancera une nouvelle expérience de Samsung Pay avec une carte de débit innovante soutenue par un compte de gestion d’espèces », explique le cadre de Samsung. S’il n’en dit pas davantage, préférant annoncer davantage de détails « dans les prochaines semaines », le responsable de Samsung Pay indique donc bel et bien que Samsung compte lancer sa propre carte bancaire physique.

Samsung veut s’orienter vers les outils de gestion de budget

Une approche similaire à celle déjà adoptée par Apple et que Google pourrait suivre à son tour dans les prochains mois. Il s’agit également pour ces constructeurs de se lancer à l’assaut des néobanques tout en capitalisant sur leurs propres solutions de paiement. « Plus que jamais, les services mobiles financiers et les outils de gestion monétaire vont jouer un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne tout en offrant de nouvelles possibilités », indique Sang Ahn. Une explication plutôt floue, mais qui peut laisse entendre également l’arrivée d’une nouvelle fonction de gestion de budget pour Samsung Pay.

De son côté, Apple a lancé de nombreuses offres promotionnelles pour les utilisateurs de sa propre carte bancaire, avec de nombreux systèmes de récompense pour les achats chez Apple ou à l’utilisation de la carte. On peut ainsi imaginer que Samsung proposera des offres similaires.

Il faudra cependant patienter encore un peu avant d’en savoir davantage sur la carte de paiement de Samsung. On ignore en effet si elle ne sera lancée qu’aux États-Unis et en Corée du Sud ou si des pays européens, dont la France, seront également concernés.