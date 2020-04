Google Card : Google s’apprêterait à lancer sa propre carte de débit

Le site TechCrunch a obtenu plusieurs images d'une carte de débit de Google ainsi que de l'application permettant de la gérer. Comme l'Apple Card, elle permettrait de payer directement depuis l'application avec un réglage fin des paramètres.

Il y a près d’un an, le 25 mars 2019, Apple présentait un nouveau matériel pour le moins inattendu. Dans le cadre de sa conférence dédiée à ses différents services, la firme annonçait sa première carte bancaire, l’Apple Card. Celle-ci sera finalement disponible quelques mois plus tard, en août 2019.

Du côté de Google, il semble que la réponse ne se fasse plus attendre pendant très longtemps. En effet, selon les informations de TechCrunch, la firme de Mountain View se préparerait à riposter avec sa propre carte bancaire, baptisée logiquement Google Card. Le site américain a en effet obtenu plusieurs captures d’écran permettant de découvrir l’interface de l’application prévue par la firme pour gérer la carte de débit. L’idée est que l’application puisse fonctionner de pair avec Google Pay, le service de paiement mobile sans contact de l’éditeur d’Android.

Concrètement, la carte devrait être disponible en version logicielle, au sein de Google Pay, mais également sous une forme physique. Il devrait s’agir d’une carte à puce blanche avec un logo bleu et vert. Développée en partenariat avec Visa, elle ne devrait pas reprendre directement le nom de Google, mais afficher celui des banques partenaires. L’application devrait quant à elle permettre de gérer les informations de la carte de débit, mais également de transférer de l’argent sur le compte, de désactiver le paiement sans contact ou de modifier le code de sécurité ou de bloquer la carte bancaire.

Google assume ses ambitions en matière de produits financiers

Google a déjà lancé une première carte de débit en 2013 sous le nom de Google Wallet dans certains pays, mais a finalement mis fin à l’expérience trois ans plus tard. Il semble cependant que la firme cherche désormais à se relancer dans le domaine de la finance. Interrogé par TechCrunch à propos de ses projets, le groupe américain n’a pas cherché à nier ses ambitions :

Nous explorons les manières de nous associer avec des banques et des entreprises de crédit aux États-Unis pour offrir des comptes courants à travers Google Pay, à aider les consommateurs à bénéficier d’outils budgétaires utiles, tout en conservant leur argent dans un compte sécurisé. Nos principaux partenaires sont actuellement Citi et Stanford Federal Credit Union, et nous avons hâte de partager davantage de détails dans les prochains mois.

Pour l’heure, on ignore encore quand Google compte annoncer sa première carte bancaire. Néanmoins, compte tenu des visuels avancés, aussi bien de la carte que de l’application, on imagine qu’elle aurait pu être dévoilée au début du mois de mai, à l’occasion de la conférence Google I/O. Alors que la conférence a été annulée en raison de l’épidémie de Covid-19, Google pourrait maintenir une annonce au printemps. Reste encore à savoir dans quels pays le service sera lancé. Si les États-Unis semblent un marché privilégié par l’entreprise, on ne sait pas encore si la Google Card débarquera également en Europe.