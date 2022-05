Acer Spin 3 et 5 : deux nouveaux convertibles

Acer met à jour deux de ses ordinateurs portables convertibles : les Acer Spin 3 et 5. Ils profitent de processeurs Intel Core de 12e génération.

Acer a présenté plusieurs nouveaux ordinateurs comme l’Acer Swift 3 Oled à moins de 1000 euros, mais met à jour également sa gamme Spin avec les modèles Spin 3 et Spin 5.

L’ultraportable Spin 3 d’Acer s’équipe d’un processeur Intel de 12e génération

L’Acer Spin 3 de 14 pouces, de son vrai « nom » SP314-55/N propose une dalle FHD que l’on pourra retourner à 360° pour transformer l’ordinateur en tablette. Un mode d’utilisation facilité par la compatibilité avec le stylet Acer Active Stylus, que l’on pourra d’ailleurs ranger dans un emplacement dédié.

Acer appuie sur la mobilité et annonce que 30 minutes de charge permettent de récupérer jusqu’à quatre heures d’utilisation. Sur la partie hardware, cet ultraportable Acer est équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération couplé à une carte graphique Intel Iris Xe. Côté stockage, on trouve un SSD PCIe. Enfin, ce nouveau Spin 3 possède une caméra HD, deux ports USB-C Thunderbolt 4 et du Wifi 6.

Acer Spin 5 : le Spin 3, mais en mieux

L’Acer Spin 5 ressemble au Spin 5, mais est meilleur sur tous les points : normal, il est plus cher. Mieux équipé donc, celui qu’on n’appellera pas SP541-51N (même si c’est son vrai nom) possède un écran tactile WQXGA au format 16:10 avec une définition de 2560 par 1600 pixels d’une taille de 14 pouces. Sur la partie hardware, le Spin 5 possède processeur Intel Core i7 de 12e génération couplé à une Intel Irix Xe également. Il a aussi un SSD PCIe Gen 4 de 1 To et d’une mémoire vive LPDDR5 de 16 Go. Comme pour le Spin 3, le Spin 5 a du WiFi 6 et deux ports USB-C Thunderbolt 4.

Enfin, ce Spin 5 profite du système de refroidissement TwinAir qui « intègre le Vortex Flow d’Acer, augmentant ses performances jusqu’à 75 % ».

Prix et disponibilité des Acer Spin 3 et Spin 5

L’Acer Spin 3 sera disponible en France en juin prochain à partir de 999 euros

L’Acer Spin 5 sera disponible en France en juillet prochain à partir de 1399 euros

