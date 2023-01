On a essayé les PC Acer pour 2023 : puissance, miniLED et bonnes idées

Nous avons été invité par Acer pour découvrir ses nouveautés présentées lors du CES 2023. Une gamme de PC fixe ou portable plutôt complète et avec de bonnes idées.

Acer a profité du CES 2023 pour dévoiler de nouvelles machines, mais ne les exposait pas à Las Vegas. À la place, la marque nous a invités à découvrir sa nouvelle gamme de PC et PC portables sur Paris.

Les PC Acer Swift : mieux nommés et avec les bons ingrédients

On commence par les PC grand public ultraportables de la marque : la famille Acer Swift. Au revoir les noms qui pouvaient être nébuleux comme Acer Swift 1 ou 5, désormais chaque machine a le droit à son propre nom. On retrouve donc l’Acer Swift Go pour l’entrée de gamme, le Swift 14 pour le haut de gamme et le Swift X pour le PC intégrant une puce graphique dédiée.

C’est ce dernier qui semblait être le plus intéressant de la famille en 2023 et nous avons déjà hâte de tester la machine. Le PC intègre en effet une puce Intel de 13e génération (série H) avec une puce graphique Nvidia GeForce RTX 4050 et un écran Oled 16:10 en 2880 x 1800 pixels. Bref il a tout pour plaire sur le papier.

Lancement prévu à partir du 2e trimestre et à partir de 1 699 euros.

Acer Aspire S 32 : les bonnes idées

Acer lance également des machines de bureau et l’Acer Aspire S 32 nous a tapé dans l’œil pour ses bonnes idées. Il s’agit d’une machine all in one bâtit autour d’un écran de 32 pouces 2560 x 1440 pixels et d’une puce Intel de 13e génération.

Le plus intéressant est dans les accessoires proposés par Acer. La marque intègre notamment un large pavé tactile sans-fil capable d’être rechargé au niveau de la base du PC, en s’aimantant à la base. Ce pavé tactile est compatible avec l’usage d’un style pour signer des documents. Cela transforme d’ores et déjà cet Aspire S 32 en PC idéal pour les professionnels en agence.

On imagine facilement une banque ou une agence immobilière s’équipe avec ce type de machine pour toutes les tâches de l’agent, dont la signature de documents avec les clients.

Acer propose également un système de caméra en option à installer magnétiquement derrière l’écran. Ce n’est pas sans rappeler le système modulaire du Lenovo ThinkBook 16 Gen 4 fraichement présenté au CES. Acer présentait deux caméras possibles, une plutôt classique et une autre entourée d’une ring light pour mieux mettre en valeur le sujet.

L’Acer Aspire S sera proposé à partir de 1299 euros en 27 pouces ou 1799 euros en 32 pouces, et un lancement prévu en mai et juin respectivement.

Acer Nitro et Predator : la surpuissance

Un coin de la présentation était dédiée aux machines de jeux dans les familles Nitro et Predator. Ici pas de grandes révolutions pour cette année, mais de nouvelles promesses en matière de performance. Évidemment, cela passe d’abord par l’intégration des processeurs Intel de 13e génération ou AMD Ryzen 6000 et des puces graphiques Nvidia GeForce RTX 4000.

Acer met aussi en avant diverses optimisations à ses systèmes de refroidissement pour être capable d’encaisser des puces toujours plus puissantes. De nouvelles entrées d’air, des ventilateurs mieux conçus et plus performants et du Liquid Metal pour la puce.

Au sommet de la pyramide, Acer place son Predator Helios en 16 ou 18 pouces. C’est la machine de la surenchère avec tout ce qui se fait de mieux : jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, stockage PCIe Gen 4 en Raid 0 en plus d’un processeur Intel HX et d’une puce graphique Nvidia Ada Lovelace dernier cri.

Ce que nous sommes venus voir est surtout son écran. Acer annonce une dalle 16:10 2560 x 1600 pixels capable de monter à 165 ou 240 Hz en LCD, et jusqu’à 250 Hz en Mini LED. C’est bien cette dernière référence qui devrait briller par la quantité de couleurs et la luminosité, jusqu’à 1000 cd/m2 et une couverture à 100% du DCI-P3.

Les Predator seront proposés à partir de février et 2399 euros pour la version 16 pouces et à 2499 euros et au mois de mars pour la version 18 pouces.