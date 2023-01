L’élément le plus important dans un PC en 2023 sera juste sous nos yeux

Les fabricants ont été nombreux à présenter de nouveaux PC au CES 2023. À l'heure du bilan, une tendance s'impose : c'est l'écran est devenu le roi de l'innovation dans le domaine.

En se plaçant dès le début du mois de janvier, le CES 2023 a pour rôle de définir les grandes tendances dans la tech pour l’année à venir. Si l’on observe les nombreuses annonces dans le domaine du PC, une tendance assez claire se dessine : l’écran est au centre de toutes les innovations.

Il faut dire que, hormis un changement de génération chez Intel, AMD et Nvidia promettant toujours plus de performance, le reste du PC portable évolue peu : la connectique USB-C est toujours là, le Wi-Fi, le Bluetooth ou le stockage et la RAM ne connaissent plus de révolutions. C’est bien sous nos yeux que tout est en train de changer.

L’Oled continue à se démocratiser sur PC

Depuis plusieurs années, on connaissait les écrans Oled chez Asus et de façon plus parcellaire chez d’autres marques. Il faut dire que le fabricant occupe aujourd’hui plus de 60 % du marché de l’Oled sur PC à lui seul. Cette hégémonie d’Asus devrait s’achever en 2023.

LG va notamment basculer sa gamme d’ultraportables LG Gram vers de l’Oled en 2023, sans changer le poids plume de ses machines.

Samsung a notamment présenté un impressionnant écran de 49 pouces Oled dans sa gamme Odyssey. Lenovo n’est pas en reste avec plusieurs machines équipées en dalles Oled. Le Lenovo ThinkBook Plus va même plus loin en ajoutant un écran e-ink sur sa deuxième face pour maximiser l’autonomie sur certaines tâches. Acer a également développé des moniteurs Oled avec LG Display au CES 2023.

Et le miniLED s’impose en alternative

Mais la technologie Oled n’est pas l’alpha et l’omega de l’écran de PC moderne. Apple l’a déjà démontré avec ses MacBook Pro 14, un écran mini-LED peut proposer à la fois des couleurs très précises, un excellent niveau de contraste et une luminosité impressionante. Un écran qui semble alors sans défaut, que ce soit pour le travail ou le jeu.

C’est sans doute ce qui a convaincu Razer de mettre en avant cette technologie avec ses nouveaux Razer Blade 16 et 18. Ils dénotent à ce propos une autre tendance du CES : l’agrandissement des dalles grâce au rétrécissement des bordures. Plusieurs fabricants ont annoncé des PC aux diagonales plus généreuses et plus confortable, notamment pour les PC de jeu. HP dévoilait de son côté un laptop Omen équipé d’un écran de 17 pouces.

Le jeu vidéo attire toujours autant

La croissance dans le secteur des PC vient depuis plusieurs années du segment gaming. Au CES 2023, les marques ont redoublés leurs efforts pour convaincre. On ainsi vu des machines comme les Predator d’Acer aligner tous les superlatifs. Des produits intégrant la 13e génération d’Intel Core et les GeForce RTX 4000 pour PC portables.

Là encore il ne fallait pas oublier l’écran : Acer annonce du QHD montant à 250 Hz. Alienware proposait carrément un écran capable de monter à 500 Hz.

Il y a aussi ceux qui cherchent à faire rentrer le jeu vidéo dans de nouvelles cases. On pense à l’évolution de GeForce Now dans le domaine du cloud gaming, ou Dell qui cherche à réinventer le PC de jeu et travaille sur des machines de plus en plus fines.

Même les Chromebooks peuvent toucher au jeu vidéo avec le cloud gaming. Asus en propose un exemple vraiment bien pensé sur le papier.

Et les créateurs de contenu

Pour briller dans un salon, il n’y a pas que les produits destinés aux gamers qui peuvent faire mouche. Les marques aiment aussi viser les « créateurs de contenu » pour ne pas dire les vidéaste et influenceurs YouTube. Pour les séduire, il faut généralement un écran de très grande qualité et des performances de pointes, mais sans le design criard des produits gaming.

Sur ce domaine, il faut admettre qu’Asus s’impose avec sa nouvelle gamme ProArt qui innove cette année avec un affichage 3D très convaincant. Nous avons pu le découvrir sur place au salon de Las Vegas.

Du côté des moniteurs externes, Samsung a présenté un écran ViewFinity S9 capable de rivaliser avec l’Apple Studio Display et Dell mise sur un côté pratique avec une connectique USB-C et une définition 6K.

Les design innovants du CES 2023

Le CES est aussi le terrain pour les prototypes ou les idées innovantes qui ne trouveront pas forcément un succès grand public immédiat. Asus a dévoilé une nouvelle génération de produits ROG Flow qui tente toujours d’allier produits transformables ultraportables et machine de jeux.

Mais ici, c’est Lenovo qui frappe fort avec le Lenovo Yoga Book 9i. Ce PC propose deux écrans Oled 2,8K tactiles à l’image de feu le Surface Neo. La marque promet que son design pourra nous permettre d’améliorer notre productivité, notamment en l’utilisant comme un grand PC de bureau si l’on a accès à une table. Ce n’est pas sans rappeler le Zenbook Fold que nous avons testé en 2022.

2023, l’année d’un meilleur affichage sur PC

Passage à l’Oled ou au mini-LED, fréquence d’affichage encore plus élevée, HDR et couleurs toujours plus riches : l’écran de nos PC va grandement s’améliorer en 2023. Il était temps, face à nos smartphones et nos tablettes, le PC était l’un des mauvais élèves en la matière.

Le passage aux nouvelles générations de puces AMD, Intel ou Nvidia fera sans doute du bien pour ce qui est des performances et de l’autonomie, mais ce n’est pas ce qui devrait changer notre rapport à la machine ou révolutionner les usages. L’amélioration significative de la qualité d’affichage devrait en revanche procurer un gain notable et immédiat pour l’utilisateur.

Espérons que ces changements seront vite perméables dans les gammes de machines plus accessibles. Le CES est un salon où les marques affichent leurs vitrines technologiques. C’est beau, mais encore faut-il être capable de se le payer. C’est l’un des grands défis de l’informatique après l’inflation et la crise des composants de 2020-2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.