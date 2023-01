LG Gram Ultraslim et Gram Style : un passage à l’OLED sans prendre de poids

LG lève le voile sur deux nouveaux ordinateurs portables : les Gram Ultraslim et Gram Style.

LG Electronics a, enfin, lancé sa gamme d’ordinateurs portables Gram en France en 2021, avec de nouveaux produits en 2022. La promesse est toujours la même : une fiche technique correcte pour un poids impressionnant de légèreté. Pour le CES 2022, on découvre ainsi deux nouvelles références.

Moins d’1 kilo

Le premier, le LG Gram Ultraslim (modèle 15Z90RT), celui en photo ci-dessous, est donc un ultraportable léger (seulement 998 grammes) et très fin (seulement 10,99 millimètres une fois refermé). Rappelons que ces chiffres concernent un laptop de 15,6 pouces de diagonale.

Il n’a pas de GPU dédié, uniquement l’Intel Raptor Lake de 13ᵉ génération, tout juste annoncé. L’autre nouveauté est l’arrivée d’une dalle OLED de 15,6 pouces, en Full HD et 60 Hz seulement, avec revêtement anti-reflet AGLR (Anti-glare Low Reflection).

Avec une batterie de 60 Wh, c’est vraiment l’ultrabook de référence, avec deux ports Thunderbolt 4 (en USB-C) et 1 port Power Delivery (toujours en USB-C).

Le Gram Style est élégant

Il y a aussi le LG Gram Style, le PC portable tape-à-l’œil que vous pouvez observer plus bas. En 14 et 16 pouces (modèle 16Z90RS et 14Z90RS), le design est en verre avec un traitement qui permet de changer le coloris en fonction de la lumière.

Le touchpad, d’une taille normale, est noyé dans le châssis. C’est assez surprenant et chic. Heureusement, ce dernier est doté d’un rétroéclairage LED pour mieux le voir à l’usage.

Pour le reste, le LG gram Style de 2023 est classique, mis à part son écran de 14 pouces (2880 x 1800 pixels / 90 Hz) et 16 pouces (3200 x 2000 pixels / 120 Hz) autour d’une dalle OLED.

Il nous manque encore tous les détails des tarifs et des disponibilités, mais ces derniers ont été confirmés en France. C’est déjà ça.