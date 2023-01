Concurrence en vue : le Samsung ViewFinity S9 s’attaque à l’Apple Studio Display

Samsung s'attaque à Apple avec un écran de qualité supérieure pour concurrencer l'Apple Studio Display. Ils en profitent pour renouveler l'expérience Smart Monitor.

Samsung n’a pas seulement dévoilé trois moniteurs Odyssey, dont deux ultra-larges de 57 pouces et 49 pouces, ainsi qu’un format traditionnel en 43 pouces : on découvre également un écran 5K.

Il a tout d’un Apple Studio Display

Le ViewFinity S9 (S90PC) a tout d’un Apple Studio Display. En effet, c’est un écran IPS LCD de 27 pouces en définition 5K optimisé pour les professionnels de la création, comme les graphistes et les photographes. Sa définition de 5 120 x 2 880 pixels combinée à sa large gamme de couleurs de 99 % DCI-P3, sans oublier sa précision moyenne des couleurs Delta E ≦ 2, en font un écran dont les couleurs seront très fidèles à la réalité.

Ce Viewfinity S9 prend aussi en charge le HDR 600 (et donc un pic de 600 nits). À cela s’ajoutent un écran mat, une caméra 4K détachable et des ports HDMI, DisplayPort et USB-C (Thunderbolt 4). D’ailleurs, vous serez en mesure de calibrer le ViewFinity S9 à l’aide de l’application SmartThings et de la caméra d’un smartphone.

Le support réglable en hauteur avec support inclinable peut aussi être pivoté à 90 degrés, ce qui aide les utilisateurs à visualiser de longs documents avec moins de défilements ou afficher des photos ou des images. Il répond également aux normes de compatibilité de montage VESA.

Côté logiciel, cet écran embarque le « Samsung Gaming Hub » avec l’OS Tizen, on retrouve donc Netflix, Disney+, Prime Video, myCanal, Orange TV, Free Oqee TV… ainsi que des applications de jeux comme le Game Pass Cloud ou encore Nvidia GeForce Now.

On ne connaît pas le prix du Samsung Viewfinity S9. Pour rappel, l’Apple Studio Display est vendu à 1750 euros.

Le Smart Monitor M8 existe désormais en deux tailles

Samsung a par ailleurs officialisé un nouveau Smart Monitor M8 (M80C), désormais disponible dans une nouvelle taille de 27 pouces en plus de la taille existante de 32 pouces (comme le modèle de 2022), tous deux avec une définition 4K. Pour rappel, c’est un écran qui se situe à la frontière entre les téléviseurs et les moniteurs. Il est disponible en quatre options de couleur : bleu lumière du jour, vert printemps, rose coucher de soleil ou blanc chaud.

Ce dernier reprend également la compatibilité VESA et la possibilité de l’incliner à 90 degrés. Il embarque le Gaming Hub avec Tizen OS, ainsi qu’un hub SmartThings intégré. Il y a aussi une fonctionnalité appelée My Contents, qui « ajoute des photos, des horaires, la météo, etc. », selon Samsung. Il sera disponible en blanc, rose, bleu et vert. On ne connaît ni son prix, ni sa date de disponibilité.

