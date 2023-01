500 Hz : Alienware bat un nouveau record de vitesse avec cet écran

Alienware présente un écran extrême pour les joueurs au CES. Il atteint une vitesse de rafraichissement de pointe à 500 Hz.

Impossible d’imaginer la moindre latence perceptible avec un tel écran. Au CES 2023, Alienware présente un écran Fast IPS affichant un taux de rafraichissement de 500 Hz. Rien que ça.

Un écran qui mise tout sur le jeu vidéo

L’Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H), son nom complet, présente une dalle de 24,5 pouces au format 16:9 avec une définition de 1920 x 1080 pixels.

On comprend donc que ce n’est ni par sa taille ni par sa définition d’affichage que cet écran va se distinguer. La dalle Fast IPS devrait proposer une calibration correcte des couleurs sans plus. Il y a bien une certification HDR400, mais c’est vraiment le strict minimum et cela ne rassure pas sur une éventuelle qualité d’image pour du cinéma. Bref, Alienware a mis tous les curseurs au maximum sur la rapidité d’affichage.

En regardant la fiche technique du produit, on découvre que la dalle tourne en réalité à 480 Hz nativement, c’est la marque qui intègre ensuite un overclocking pour monter à 500 Hz. Une pratique courante sur les écrans de jeux.

Alienware annonce un temps de réponse de seulement 0,5 ms (gris à gris) et l’intégration du Nvidia Reflex Analyzer qui permet aux joueurs de vérifier la latence à tout moment.

Pour atteindre ces 500 Hz d’affichage, il faudra un PC haut de gamme et une connexion DisplayPort 1.4. L’écran propose aussi deux ports HDMI 2.1 qui devraient proposer un taux de rafraichissement plus limité.

Comme souvent sur ses moniteurs, Alienware intègre également un hub USB, ici avec un débit montant à 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1).

L’Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H) devrait sortir au premier trimestre de l’année 2023 à un tarif encore inconnu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.