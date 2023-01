Écran Oled et écran e-Ink : le Lenovo ThinkBook Plus Twist se la joue polyvalent au CES 2023

Au CES 2023, Lenovo a levé le voile sur un tout nouvel ordinateur portable doté à la fois d’un écran Oled à l’avant, mais aussi d’un écran e-Ink à l’arrière. Le tout avec la dernière génération de processeurs Intel.

Lenovo est un acteur incontournable de chaque édition du Consumer Electronics Show, sis tous les ans à Las Vegas. Le CES 2023 ne déroge pas à la règle et voit le constructeur chinois présenter toute une gamme de nouveaux produits. Parmi eux, un certain ThinkBook Plus Twist, qui reprend l’idée du ThinkBook Plus Gen 2 présenté au CES 2020.

Cet ordinateur portable s’équipe de deux écrans : une dalle Oled à l’avant, de 13,3 pouces et d’une définition de 2,8K et d’un écran e-Ink à l’arrière d’une diagonale de 12 pouces, accompagné d’un éclairage frontal et d’un taux de rafraîchissement de 12 Hz. Les deux écrans sont par ailleurs tactiles.

À chaque écran, son type d’usage

Ici, Lenovo souhaite proposer un appareil hybride et polyvalent, capable de répondre à plusieurs usages. D’un côté, l’écran Oled peut assurer les tâches professionnelles, la consommation de contenus pour une meilleure expérience visuelle et des usages plus gourmands ayant besoin d’une écran plus abouti.

De l’autre, l’écran e-Ink peut servir pour prendre des notes, lire, dessiner, reposer vos yeux ou encore consommer moins d’énergie. En clair : selon vos usages, vous devriez privilégier plutôt l’un que l’autre, ou inversement. À noter qu’une charnière rotative permet d’ajuster l’inclinaison horizontale de l’écran.

Processeur dernier cri

Pour ajouter une dose de confort à votre expérience, un stylet est pris en charge pour les deux écrans. Lenovo indique une autonomie de 18 mois. D’autres améliorations ont aussi été apportées à ce nouveau PC portable, à commencer par la présence d’un processeur Intel Core de 13e génération – cette nouvelle gamme pour laptop a elle aussi été introduite durant ce CES.

Le reste de la fiche intègre les éléments suivants :

Windows 11 ;

Caméra Full HD ;

Double microphone avec suppression intelligente du bruit ambiant ;

Compatibilité Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ;

RAM : 16 Go LPDDR5X ;

Stockage : 1 To PCIe Gen 4 ;

Connectiques : 2 ports Thunderbolt, 4 ports USB-C et une prise jack.

Prix et date de sortie

Le ThinkBook Plus Twist sera disponible aux États-Unis à partir du mois de juin 2023 pour la somme de 1699 dollars. La marque ne précise pas si l’Europe sera concernée par ce lancement.

