Asus ROG Flow X13, Z13 et X16 : de nouveaux ordinateurs portables gaming polyvalent avec la technologie RTX 40

Asus ROG a renouvelé l'ensemble de sa gamme Flow. C'est une gamme d'ordinateurs portables qui ne ressemblent justement pas à des ordinateurs portables.

La marque ROG d’Asus, qui signifie Republic of Gamers, regroupe tous les produits destinés au gaming. Cependant, il y a quelques exceptions, comme des produits qui se situent entre deux catégories. Il s’agit de la gamme Flow.

Le Flow X13, l’ultra polyvalence

À lui seul, le Flow X13 est un produit ultrapolyvalent. C’est une machine de productivité, que l’on avait pu tester l’année dernière. Pour le CES 2023, le X13 profite de nouveaux composants.

En effet, le ROG Flow X13 (2023), nom de code GV302, est équipé du tout nouveau CPU AMD Ryzen R9, basé sur l’architecture de cœur Zen 4. Il intègre également un GPU dédié, le GPU GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable. Il peut également utiliser jusqu’à 32 Go de mémoire vive LPDDR5 à 6 400 MHz. Il embarque aussi jusqu’à 2 To de SSD en PCIe 4.0, que vous pourrez remplacer au besoin.

La particularité du Flow X13 est d’être un 2-en-1 dans un format ultraportable. Mais, Asus ne le vend pas de cette façon : il le vend comme un ordinateur portable de jeu ultraportable et le regroupe avec un dock GPU externe appelé XG Mobile (cette fois-ci équipé du GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable).

Asus ROG n’a pas seulement mis à jour l’intérieur de la machine, le fabricant taïwanais a fait évoluer son concept. Le châssis du ROG Flow X13 2023 a fait l’objet d’une refonte complète, pour réduire son encombrement de 10 mm tout en conservant la disposition du clavier de 15 pouces et en augmentant la capacité de la batterie de 62 à 75 Wh.

La charnière a été repensée pour permettre un meilleur accès à l’air frais, en plus de l’ajout d’une texture au capot qui ajoute de l’adhérence pour faciliter le transport.

La caméra IR est en définition Full HD avec prise en charge de Windows Hello et le pavé tactile est encore plus grand que le précédent modèle.

Enfin, et c’est un gros changement, l’écran IPS LCD tactile (compatible stylet) est désormais en définition QHD, en 165 Hz avec traitement Corning Gorilla Glass DXC, installé sur une charnière à 360°. Cela en fait donc un convertible. L’écran est toujours au format 16:10, ce qui est une bonne chose (moins de défilement).

Le ROG Flow X13 sera disponible lors du 1ᵉʳ trimestre 2023 à partir de 1 499 euros.

Le Flow Z13 et le Flow X16 également renouvelés

Le ROG Flow Z13 est un autre PC avec un format différent. Alors que le X13 a une charnière à 180 degrés, le Z13 peut se détacher de son clavier. C’est l’équivalent de la Surface Pro de Microsoft. Nous avions déjà testé la formule 2022, il a été mis à jour au CES 2023.

Cette année, le GPU passe sur une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 pour ordinateur portable, dont le TGP peut atteindre 65 W. Asus ROG évoque 62 % de performances en plus par rapport à la génération précédente. Il dispose également d’un Switch MUX dédié et de Nvidia Advanced Optimus.

Asus ROG Flow Z13 // Source : Asus ROG Asus ROG Flow Z13 // Source : Asus ROG Asus ROG Flow Z13 // Source : Asus ROG Asus ROG Flow Z13 // Source : Asus ROG Asus ROG Flow Z13 // Source : Asus ROG

Enfin, il intègre un écran Nebula de 13 pouces en définition QHD avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz.

Enfin, le ROG Flow X16 (GV601), également testé l’année dernière, bénéficie du nouveau processeur Intel Core i9 13900H et un GPU Nvidia GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable avec un Switch MUX et Nvidia Advanced Optimus. Son écran tactile Nebula HDR Mini LED est également amélioré, avec 1100 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz.

Le ROG Flow Z13 sera disponible au cours du 1ᵉʳ trimestre 2023 à partir de 2 099 euros. Tandis que le ROG Flow X16 sera disponible au cours du 1ᵉʳ trimestre 2023 à partir de 2 499 euros.

