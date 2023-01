Acer passe à l’OLED sur ses écrans PC externes avec deux nouveaux formats

Acer semble avoir signé un contrat avec LG Display. En effet, le fabricant taïwanais annonce deux écrans PC OLED très proches de ceux de LG.

Le passage à l’OLED continue dans le monde du PC. Le fabricant taïwanais, Acer, dévoile deux nouveaux écrans externes. Les deux sont en OLED.

Avant pour trouver un écran OLED externe, il fallait débourser une fortune. Les premiers OLED sont arrivés sur les PC portables, puis sur les premiers écrans externes. Au format 34 pouces dans un premier temps, ensuite sous la forme de différentes tailles de diagonale. Ici, Acer dévoile deux produits très proches des LG UltraGear, ce qui signifie que ces écrans utilisent des dalles WOLED de LG Display.

Soit un écran plat au format classique, soit un écran incurvé ultra-large

Il y a l’Acer Predator X27U, un écran plat de 27 pouces, et le Predator X45, un écran ultra large de 45 pouces de diagonale incurvé à 800R. Les deux écrans sont en définition QHD, en 240 Hz avec une latence très faible.

Les Predator X45 et Predator X27U supportent 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3, ils sont dotés d’un port DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.0, ils sont compatibles avec les PC et les consoles, et sont certifiés TÜV Rheinland EyeSafe. Les dalles OLED sont compatibles HDR10 avec une luminosité maximale de 1000 nits. Du côté de l’ergonomie, ils adoptent un pied en métal réglable.

Les tarifs piquent avec de telles caractéristiques, l’écran Predator X45 sera disponible au second trimestre pour 1 799 euros. Tandis que le Predator X27U coûtera 1 099 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.