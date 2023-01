Ce nouveau PC portable est modulaire : adaptez-le à vos envies avec ses accessoires

Lenovo a levé le voile sur son ThinkBook 16 pouces Gen 4 dans le cadre du CES 2023. Ses particularités : une puce Intel Core de 13e génération de la série H, mais aussi et surtout une zone magnétique capable d’accueillir différents types d’accessoires.

Le CES 2023 a été l’occasion pour Lenovo de dévoiler une nouvelle génération d’ordinateurs portables. Outre le Thinkbook Plus Twist et son écran arrière e-Ink, la marque chinoise a introduit le ThinkBook 16 pouces Gen 4, qu’elle décrit comme le ThinkBook le plus puissant jamais conçu.

Pour ce faire, le constructeur lui a doté d’une puce Intel Core de 13e génération, de série H, et dont l’enveloppe thermique de 45 W la place comme la plus aboutie derrière la série HX. En option complémentaire, il est possible d’ajouter la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, tout juste introduite durant ce même CES.

Deux choix d’écran

Lenovo souhaite vous laisser le choix quant aux spécifications de l’écran IPS proposé : celui de base opte pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz, pour une définition de 2,5 K. L’autre dalle va plus loin avec une fréquence de 165 Hz et une définition de 3,2K. Dans les deux cas, le Dolby Vision est pris en charge.

Les options se poursuivent du côté de la capacité de stockage : un second SSD de 1 To, en plus du premier, peut être installé pour atteindre les 2 To. Il faut également compter sur quatre haut-parleurs Harman Kardon, deux micros, une batterie de 80 Wh, 32 Go de RAM DDR5, 2 ports USB-A, 2 ports USB-C, 1 port HDMI, un slot pour carte SD et une prise jack.

En mode Moto Mods

Du côté de la connectivité, il est question de Wi-Fi 6E et de Bluetooth 5.1, combiné à une caméra FHD. Mais le petit plus de ce ThinkBook 16 pouces Gen 4 se situe surtout au niveau de son support magnétique intégré sur la partie supérieure centrale de l’écran. L’idée : pouvoir y fixer divers accessoires de la marque.

Cette nouveauté est un clin d’œil explicite aux Moto Mods des années 2010, ces accessoires (pico projecteur, zoom optique, enceinte, caméra 360) que l’on venait fixer à un téléphone Motorola. En sachant que Motorola a été racheté par Lenovo en 2014, il y a fort à parier que cette acquisition ait inspiré la firme asiatique.

Les accessoires proposés par Lenovo sont disponibles en option sous forme de bundle. Le premier d’entre eux n’est autre qu’une webcam nommée Lenovo Magic Bay 4K Webcam. Grâce au logiciel Lenovo View, cette caméra est capable de fonctionner simultanément avec la caméra intégrée du laptop.

Une webcam 4K

Le système est alors capable de fusionner les deux flux vidéo en un seul, afin d’apporter un suivi automatique du visage par exemple. Pour le reste, cette webcam a principalement été conçue pour les visioconférences professionnelles et le streaming. Elle apporte avec lui un autofocus, un cadrage automatique et un ajustement du champ de vision.

La Lenovo Magic Bay 4K Webcam profite d’une très belle définition : 4K en 30 FPS. Par ailleurs, une charnière permet de la faire pivoter à hauteur de 270° selon vos besoins et votre placement dans une pièce. Enfin, un obturateur électronique permet de garantir un minimum d’intimité si vous ne souhaitez pas être filmé.

Vous connaissez sûrement les anneaux lumineux pour selfies : découvrez désormais le Lenovo Magic Bay Light. L’idée est la même, à savoir apporter une belle dose de luminosité à votre ganache lors d’un appel vidéo par exemple. Cet accessoire grimpe à 200 lux, qu’il est capable de gérer selon le niveau d’intensité nécessaire. Sachez enfin qu’il s’allume automatiquement lorsque la caméra s’active.

Une meilleure connectivité nomade

Enfin, Lenovo souhaite apporter une nouvelle solution de connectivité nomade avec son Lenovo Magic Bay LTE, qui offre une connexion 4G LTE. Il comporte aussi un indicateur LED pour indiquer l’état de la connexion ainsi qu’un port USB Type-C avec câble pour se connecter à d’autres ordinateurs portables.

Le ThinkBook 16 pouces Gen 4 sera disponible à 1399 dollars HT aux États-Unis à partir de juin 2023. Les prix optionnels des accessoires Magic Bay n’ont pas été indiqués.

