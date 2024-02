Acer Predator Extreme : cette trottinette électrique énervée veut dompter Xiaomi et Segway

Acer poursuit sa stratégie axée autour de la mobilité urbaine. Le groupe connu pour ses PC et moniteurs va lancer en 2024 une nouvelle trottinette électrique au look tout-terrain, avec un positionnement haut de gamme. Voici donc la Predator Extreme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Acer a le mérite de prendre des risques et de se démarquer des autres eu égard à la Predator Extreme, nouvelle trottinette électrique – après plusieurs autres tentatives – que la marque nous présente dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. En réalité, ce modèle avait déjà été exhibé au Taipei Cycle 2023. Cette fois-ci, l’heure est à la commercialisation.

Comme vous pouvez le constater, cette Predator Extreme est tout bonnement unique. Unique pour son look et ses lignes agressives, qui font d’ailleurs penser à une moto… en miniature. L’une de ses particularités réside dans l’absence totale de deck central. En lieu et place, ont été installés des supports latéraux capables d’accueillir vos pieds.

Pneus crantés

Ce n’est pas la première fois qu’un fabricant se laisse tenter par cette configuration. Le constructeur britannique Pure l’a expérimenté sur sa Pure Advance, sans que cela ne nous convainc à 100 % lors de notre essai. Mais après tout, pourquoi pas : le marché de la trottinette est relativement stagnant en termes d’innovations. On ne peut que saluer l’envie de faire bouger certaines lignes.

La firme taïwanaise évoque un châssis compact en fer, sans préciser le poids de son engin – que l’on imagine très élevé. L’objectif de cette trottinette électrique, c’est de vous emmener partout sans broncher grâce à ses pneus crantés de 10 pouces, sa puissance de 960 W, son couple de 40 Nm et surtout sa double suspension à l’avant et à l’arrière pour maximiser le confort et la stabilité.

Source : Acer Source : Acer Source : Acer

On s’étonne en revanche de la certification IPX5, qui semble trop limitée. En effet, la Predator Extreme fait fi de toute protection contre la poussière, alors même que c’est un engin qui présente des aptitudes tout terrain, et dont on aurait envie de l’emmener dans des environnements hostiles où la poussière peut être présente.

Acer n’a pas peur des mots et des usages que l’on ferait de son deux-roues. « La construction robuste permet également aux utilisateurs de réaliser des acrobaties telles que des wheelies, des sauts de trottoir et bien plus encore », est-il écrit, même si nous préconisons la prudence et un cadre sûr pour réaliser ce type de figure.

Prix et disponibilité

Législation française oblige, la Predator Extreme ne dépasse pas la vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium-ion (10,5 ah/36V) rechargeable en 4h revendique en outre une autonomie de 35 km seulement. C’est peu, quand des modèles plus abordables comme la Xiaomi 4 Ultra et la Segway Max G2 promettent une autonomie théorique de 70 km, qui chutent à 45 et 50 km en pratique, respectivement.

La Predator Extreme est en effet plus onéreuse que ce duo précité, puisque le prix conseillé à son lancement est fixé à 1299 euros TTC, pour une arrivée en Europe au deuxième trimestre 2024.