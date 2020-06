Acer Spin 713 : le nouveau Chromebook haut de gamme, développé avec Intel

Acer profite de sa conférence d'été pour dévoiler le Spin 713, un nouveau Chromebook plutôt haut de gamme.

Année après année, les Chromebook tentent de se détacher de leur image d’ordinateurs premier prix, et se veulent une véritable alternative aux machines sous Windows et macOS. On se souvient notamment des Chromebook Pixel de Google, mais aussi de l’Inspiron 2-en-1 de Dell par exemple. Acer revient à la charge sur ce marché avec une nouvelle référence : le Chromebook Spin 713, que la marque souhaite commercialiser aux particuliers comme aux entreprises.

Écran 3:2 et plateforme Intel Athena

Ce nouveau Chromebook est donc un ultraportable convertible, transformable en tablette en tournant l’écran derrière le clavier. La machine offre un écran de 13,5 pouces IPS au format 3:2 avec une définition de 2256 x 1504 pixels. À l’intérieur, on retrouve de l’Intel core de 10e génération intégrant le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de SSD NVMe, ce Chromebook intègre la dernière version de Chrome OS avec le Google Play Store. L’écran tactile est recouvert d’une protection Gorilla Glass optionnelle, dont Acer n’oublie pas de rappeler qu’elle est antimicrobienne.

Le châssis est annoncé comme résistant aux chutes de 1,22 mètre et à une pression pouvant s’élever à 60 kg. L’ordinateur intègre deux ports USB Type-C 3.1, un port HDMI, un port USB Type-A USB 3.0 et un port microSD.

Le PC pèse tout de même 1,37 kg pour 16,8 mm d’épaisseur, ce qui ne le classe plus dans la catégorie poids plume en 2020, sans non plus être particulièrement lourd.

À partir de 700 euros

L’Acer Chromebook Spin 713 sera disponible en France à partir du mois de juillet pour un tarif débutant à 699 euros TTC. Un prix plutôt compétitif, compte tenu des caractéristiques de la machine.