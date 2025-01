Où est l’Alienware UFO Concept, la console portable oubliée de Dell ?

Quitte à aller voir Dell pour parler du CES 2025, nous en avons profité pour prendre des nouvelles de l’UFO Concept, la console portable qui aurait pu devancer le Steam Deck.

Le launcher développé par Alienware

C’était il y a 5 ans. Dell nous invitait à New York pour découvrir sa nouvelle gamme de PC portables avant que le CES 2020 soit lancé en pleines trombes. Mais au milieu de toutes ses annonces gamers, écrans, ultraportables se tenait un concept qui nous a rapidement attiré l’œil : l’Alienware UFO Concept.

Il est amusant de se replonger sur cette annonce, qui paraîtrait tout à fait banale en 2025. Il s’agissait des éléments d’un PC portable traditionnel intégré dans un châssis de console portable. Un simple SoC avec partie graphique Intel Iris se chargeait des jeux, quand Alienware avait développé par-dessus Windows un petit lanceur d’applications manipulable aux manettes.

Les manettes, d’ailleurs, n’étaient pas ordinaires. Elles s’attachaient sur les côtés de l’écran par le biais d’un système qui rappelait la Nintendo Switch. Et ce petit setup pouvait s’utiliser dans les mêmes configurations que la console de Big N, y compris grâce à un petit stand intégré derrière l’écran.

L’UFO Concept n’existe plus

Deux ans plus tard sortait le Steam Deck, qui a fait comprendre à toute l’industrie que ce format pouvait être populaire. Et dans l’univers Windows, des marques comme Lenovo et Asus ont trouvé un franc succès en suivant cette première vague, par le biais des ROG Ally X et Legion Go. Il paraissait évident qu’Alienware allait enfin sortir cette nouvelle console pour le CES 2025, mais il n’en est rien.

Les grands patrons de Dell nous ont donné des réponses somme toute assez laconiques et très vagues. On retiendra cependant leur insistance à qualifier l’UFO Concept de petit projet pour le fun chez leurs ingénieurs, et non pas d’un produit.

Les différents scénarios d’utilisation

Alors, une console portable Alienware pour quand ? Certainement pas pour tout de suite. Pour la marque, les SoC n’ont pas encore « satisfait les atteintes » permettant de faire un produit cohérent alors que l’ADN d’Alienware est d’offrir les performances maximales. L’autonomie des PC consoles est aussi un point qui ne convainc pas chez Dell.

Le constructeur promet cependant une chose : « lorsque le point d’inflexion sera là, nous serons là ». Plus encore, il a bien l’intention de « faire sa percée d’une manière significative ». Autant de formules que l’on connaît par cœur des gens portant des cravates pour signifier qu’ils n’ont aucun plan.