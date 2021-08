Twitch : les nouvelles publicités sont bien moins pénibles et très malines

Les nouvelles publicités Twitch ne vont plus interrompre votre streamer préféré.

Comme YouTube, Twitch propose un modèle hybride entre gratuit et payant. Si vous ne payez pas, Twitch va afficher régulièrement de la publicité vidéo pour financer la plateforme, Jeff Bezos et, un peu, les créateurs de contenu. Vous pouvez alternativement vous abonner à Twitch Turbo qui permet de supprimer les publicités vidéo que ce soit les pre-rolls, mid-rolls ou les « display ads ». Reste que cet abonnement n’est plus mis en avant par Amazon et que la firme préfère plutôt vous afficher de la publicité.

Ce qui pose problème, c’est surtout les « mid-rolls », ces publicités qui peuvent interrompre votre streamer préféré en pleine action. Pour un service qui mise sur des moments forts à vivre en direct, c’est forcément un problème quand l’action peut être interrompue par de la publicité.

Pour proposer une autre solution, les équipes de Twitch ont annoncé les Stream Display Ads. Il s’agit tout simplement d’afficher de la publicité dans les vidéos en streaming, mais sans interrompre la créatrice ou le créateur de contenu.

🔬 We are experimenting with a new ad format: Stream Display Ads!

These are less disruptive ads that allow viewers to see and hear Creators while being displayed. Creators will receive ad revenue for each SDA shown. This is an optional feature.

📚 https://t.co/DzYp6yIT5a pic.twitter.com/a9qo7Dam6n

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 2, 2021