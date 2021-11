Après Xbox, EA va aussi jouer avec Amazon Prime Gaming pour offrir des contenus gratuits

Electronic Arts et Amazon Prime Gaming ont annoncé un partenariat pour offrir aux abonnés Prime des contenus exclusifs autour des licences phares de l'éditeur américain. Et ça commence dès ce vendredi.

La solidarité américaine fonctionne bien dans le jeu vidéo. Après avoir noué un partenariat avec Xbox et son Game Pass via l’offre EA Play intégrée sans surcoût, Electronic Arts a trouvé un autre partenaire de jeu.

L’éditeur et Amazon ont annoncé un partenariat au sein de l’offre Prime Gaming afin de « partager encore plus de jeux et de contenus gratuits aux abonnés Amazon Prime » tout au long de l’année 2022.

Apex Legends, Battlefield 2042, Dragon Age…

Chaque mois, Amazon Prime Gaming offre à ses abonnés de nombreux contenus exclusifs (pack, monnaie virtuelle, skin, extension, etc.) autour de jeux phares du moment, de Fall Guys à Rainbow Six Siege, en passant par Sea of Thieves, GTA Online ou encore FIFA. Et même des jeux gratuits sur PC à récupérer comme Control ou encore la saga Battlefield.

Parmi tous ces partenaires, EA n’est pas en reste avec de nombreux contenus signés de l’éditeur californien. Il était finalement assez logique que les deux entreprises formalisent un peu mieux leur alliance. Et ce sont les joueurs qui vont en sortir grands gagnants.

Dès ce vendredi 5 novembre, les membres Prime peuvent obtenir gratuitement un Pack Légende inspiré de Ash (skin de Légende Épique, skin arme Rare, portrait Légende Rare) pour le jeu Apex Legends. Mais ce ne sera pas tout et le très attendu Battlefield 2042 (sortie le 19 novembre) arrivera également sur le champ de bataille avec des skins de spécialiste, d’arme et de véhicule offerts en fin de mois.

Après Dragon Age : Inquisition qui peut être actuellement récupéré en version PC, à partir du 1er décembre, c’est Need for Speed : Hot Pursuit Remastered qui sera proposé. Il suffit d’obtenir son code et de le rentrer sur la plateforme Origin pour le télécharger. Amazon annonce d’ores et déjà quatre autres jeux EA offerts d’ici l’été prochain. Et cela s’ajoute aux contenus gratuits à venir sur les jeux EA Sports (FIFA, NHL, Madden…).