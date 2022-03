Avec Amp, Amazon va faire de vous un DJ radio

Lancée la semaine passée, AMP est la nouvelle application initiée par Amazon pour aider à créer sa propre station de radio. Il sera ainsi possible de concevoir sa programmation musicale, ses shows et débats, échanger avec ses auditeurs en temps réel.

Lancer votre propre playlist, vos mix, débattre de sport ou de cinéma tout en prenant les questions de vos auditeurs : si vous avez toujours rêvé d’être DJ radio, Amazon a pensé à vous.

La firme vient de lancer aux États-Unis, Amp, une application iOS pour vous aider à créer votre propre station de radio.

Programmation musicale ou débats, à vous de choisir

Pour le moment, l’accès se fait en bêta limitée, mais le projet va en enthousiasmer plus d’un. Amazon propose via cette application d’accéder à un catalogue de dizaines de millions de chansons sous licence (Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, Believe, Beggars Group, etc.). Il est ainsi possible d’élaborer sa programmation musicale selon ses envies (pop, rock, r’n’b, métal…), sa nostalgie, sa thématique.

Avec ce projet, Amazon mise sur une certaine forme de revival et de souvenirs des premières radios lancées dans des garages ou des greniers façon radio libre. « Imaginez si vous inventiez le médium pour la première fois aujourd’hui, vous combineriez ce que les gens adorent à la radio (parler spontanément, découvrir de nouvelles musiques, personnalités diverses et vaste programmation) avec tout ce qui est désormais rendu possible par la technologie », explique John Ciancutti, vice-président d’Amp.

Concurrencer Clubhouse avec un concept plus étendu

Avec un simple téléphone, de l’envie, aucun matériel particulier ni abonnement, il est ainsi possible de lancer sa propre radio avec Amp qui vient en quelque sorte concurrencer Clubhouse en lui ajoutant l’aspect radio. Car l’idée est aussi de pouvoir s’improviser animateur radio et de lancer des débats à plusieurs, avec la possibilité pour les auditeurs d’écouter et d’intervenir. La musique est le véritable plus de la proposition.

Vous pouvez concevoir votre playlist grâce à des dizaines de millions de titres proposés

Pour booster sa version bêta, Amazon a d’ores et déjà annoncé des shows portés par de grands noms de la musique comme Nicki Minaj (avec sa station Queen Radio), Travis Barker (le batteur de Blink-182) ou encore Pusha T qui ont de nombreuses émissions en préparation, Tinashe, la violoniste electro Lindsey Stirling. De véritables animateurs radio populaires outre-Atlantique sont également annoncés.

Pour fonctionner, Amp repose sur des mécaniques bien connues. Vous téléchargez l’application et vous choisissez d’être animateur ou auditeur. L’app se chargera de vous notifier quand les radios que vous suivez commencent à « émettre », un outil pour découvrir des créateurs sera prochainement ajouté. Du côté des créateurs, il est possible de programmer et planifier les émissions, écouter des chansons en temps réel avec le public, prendre des appels tout en contrôlant qui parle et à quel moment.

Amazon faisant, il y a évidemment des passerelles avec le géant du e-commerce. Pour se connecter, il suffit d’utiliser ses identifiants Amazon. L’assistant vocal Alexa sera bientôt ajouté et, sans nul doute, Amp sera prochainement accessible sur les écrans connectés de la marque pour enrichir le côté interactions. Sur le papier, l’idée est plutôt prometteuse et apporte une dimension plus conviviale qui manquait à Clubhouse, lieu d’échanges par excellence. Et les nostalgiques des radios pirates d’antan vont pouvoir renouer avec les programmations plus personnelles à l’aide d’un simple smartphone et éventuellement d’un micro.

L’entreprise américaine explique que l’application est toujours en cours d’élaboration et attend les retours des créateurs pour l’améliorer avant de l’ouvrir au plus grand nombre. Pour le moment, il faut télécharger l’application sur l’App Store iOS américain et s’inscrire sur liste d’attente pour pouvoir y accéder. Amazon a promis de partager des codes d’accès sur ses réseaux sociaux (Twitter, TikTok, Instagram).

