Amazon Prime Gaming : Overwatch, Heartstone, The Elder Scrolls… du lourd offert en avril

Amazon a annoncé un partenariat avec Blizzard afin d'offrir à ses abonnés à Prime Gaming des contenus exclusifs sur les jeux phares de l'éditeur (Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft, etc.). Et cela démarre dès ce mois d'avril, aux côtés de huit jeux PC offerts à récupérer.

Vous allez avoir besoin de temps au mois d’avril pour profiter pleinement des jeux et contenus offerts par Amazon à ses abonnés Prime. Pas moins de huit jeux sont disponibles en téléchargement sur PC.

Mais c’est surtout le partenariat annoncé avec Blizzard Entertainment qui vient renforcer l’offre Prime Gaming avec du contenu exclusif proposé. Et comme tous les mois, les jeux les plus populaires comme Fall Guys, The Crew 2, Lost Ark ou encore League of Legends proposent des packs, accessoires et monnaies gratuitement aux joueurs.

Overwatch et Hearthstone aux avant-postes

Après Electronic Arts, c’est donc Blizzard qui resserre les liens avec Amazon. L’offre Prime Gaming va bientôt s’enrichir de contenus exclusifs sur ses titres les plus populaires.

Si vous êtes joueurs Overwatch, vous avez jusqu’au 14 septembre pour récupérer des offres mensuelles Overwatch Hero, soit quatre boîtes de butin légendaire et trois boîtes de butin standard. La première est disponible jusqu’au 27 avril.

Les joueurs de Hearthstone se verront proposer chaque mois des cartes légendaires (en aléatoire) et des packs de cartes standards (PC, iOS, Android). Pour avril, l’offre Prime Gaming Hearthstone se compose d’une carte légendaire pour célébrer le lancement de la prochaine extension Au cœur de la cité engloutie, le 12 avril.

Blizzard et Amazon ont d’ores et déjà annoncé que World of Warcraft et Starcraft : Remastered seraient aussi à l’honneur dans les prochains mois.

Les jeux offerts sur PC en avril 2022

À compter du 1er avril, vous pourrez aller télécharger huit nouveaux jeux depuis le logiciel Amazon sur votre PC.

Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

The Elder Scrolls IV : Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe

Monkey Island 2 Edition Spéciale : LeChuck’s Revenge

Nanotale – Typing Chronicles

Guild of Ascension

Galaxy of Pen and Paper

House of 1000 Doors : Family Secrets

À noter que vous avez jusqu’au 31 mars pour récupérer Madden NFL 22, et jusqu’au 1er avril pour télécharger sur PC Surviving Mars, Crypto Against All Odds, looK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech,The Stillness of the Wind.

Les contenus à récupérer

Et comme chaque mois, le lot de contenus à récupérer gratuitement est conséquent, avec des jeux comme GTA Online, League of Legends, Red Dead Online, Rainbow Six Siege, Apex Legends, Fall Guys, New World et bien d’autres encore.

Déjà disponible :

Apex Legends – Mad Maggie Bundle

Battlefield 2042 – The Lifesaver Bundle

Black Desert Mobile – Prime Pet, Good Feed Chest

Doom Eternal – Peachy Keen Cosmetic Content Pack

Fall Guys – Splatter Costume + 6,500 Kudos

FIFA 22 – Prime Gaming Pack

Hearthstone – Random Guaranteed Legendary Card

League of Legends: Wild Rift – Random Emote Chest

Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest

Overwatch – Legendary Loot Box

Rainbow Six Siege – FanArt Bundle

Splitgate – Nebula BFB Skin, Nebula Rocket Launcher, Skin Nebula SMG Skin, Hunt

Sniper Rifle Skin (Legendary Item)

Two Point Hospital – Stealth Mode Bundle

À venir :

31 mars : Grand Theft Auto Online – GTA $100k League of Legends – 650 RP, 5 champion shards; 30-day XP Boost; 1 Mystery Skin Permanent; epic guaranteed; 2 Series 1 Eternals Shards; 200 Orange Essence PUBG: BATTLEGROUNDS – Silver G-Coin Box

4 avril : Lord Mobile – Pack D: Training Pack New World – Vested Harmonizer Bundle Valorant – The Wayfinder Player Card

5 avril : Call of Duty: Vanguard / Warzone – Animalistic Bundle Lost Ark – Raptor Mount Pack Red Dead Online – 50% off an Elephant, Rifle Reward for 25 Capitale, Reward for free select Boots Two Point Hospital – Rocket Pig Bundle Warframe – Verv Sigil and Emblem Pack

7 avril : Grand Theft Auto Online – GTA $100k weekly League of Legends: Wild Rift – Random Recall Chest Paladins – Whipped Cream Cassie SMITE – Rambo Ullr

11 avril : Dead by Daylight – Pot O’ Gold Charm Naraka: Bladepoint – Doge Avatar

12 avril : Legends of Runeterra – 1 Rare Prismatic Chest, 3 Rare Wildcards

14 avril : Grand Theft Auto Online – GTA $100k weekly

18 avril : Lord Mobile – Pack E: Army Pack

: 19 avril : Two Point Hospital – Something Fishy Bundle

Two Point Hospital – Something Fishy Bundle 21 avril : Grand Theft Auto Online – GTA $100k weekly League of Legends: Wild Rift – Random Bauble Chest

28 avril : Grand Theft Auto Online – GTA $100k weekly



Comment profiter d’Amazon Prime Gaming ?

Il faut être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) ;

Rentrez vos identifiants sur le site gaming.amazon.com ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, récupérez les contenus offerts de votre choix. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, associez votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour obtenir les jeux PC offerts, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

