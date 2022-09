La liste des films et séries à venir en septembre 2022 sur Amazon Prime Video est désormais connue. Au programme : des Anneaux de Pouvoir, du foot ou encore la saga Le Transporteur.

C’est la rentrée pour les services de streaming et Amazon Prime Video frappe un grand coup. En septembre, la plateforme de SVoD lance sa toute nouvelle série inspirée de l’œuvre de J.R.R Tolkien : Les Anneaux de Pouvoir. L’une des séries les plus attendues de cette fin d’année (avec House of the Dragons sur OCS).

Les nouvelles séries Prime Video en août 2022

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Saison 1)

Après Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, voici une nouvelle œuvre se déroulant dans l’univers imaginé par Tolkien. L’action se déroule plusieurs millénaires avant les aventures de Frodon, lors de la création même des anneaux de pouvoir. Ce sera l’occasion également de suivre l’ascension de Sauron.

Les deux premiers épisodes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est disponible le 2 septembre sur Amazon Prime Video. Vous pouvez retrouver leur critique (sans spoiler) sur Numerama.

A Private Affair (Saison 1)

Oubliez Sherlock Holmes et le Dr. Watson ! Amazon Prime Vidéo se dote d’un nouveau duo d’enquêteurs : Marina Quiroga (Aura Garrido) et son fidèle majordome, Hector (joué par Jean Reno).

Dans les années 40, à Vigo, en Espagne, un serial killer s’attaque aux prostituées. C’est dans ce contexte qu’une femme de la haute société et son domestique vont partir en chasse du malfaiteur, repoussant les préjugés sexistes de l’époque, les tentatives de la mère de Marina de les marier et les aléas qui se dressent sur leur chemin.

A Private Affaire sera disponible le 16 septembre sur Amazon Prime Video.

Mais aussi :

Lego City Adventures – Saison 2 – 5 septembre

Nip/Tuck – Saison 1 à 6 – 15 septembre

Animal Kingdom – Saison 1 à 6 – 15 septembre

Mom – Saison 1 à 8 – 15 septembre

Rizzoli & Isles : Autopsie d’un meurtre – Saison 1 à 7 – 15 septembre

Veronica Mars – Saison 4 – 15 septembre

Tout le monde aime Raymond – Saison 1 à 9 – 15 septembre

The Grand Tour – Saison 4 – 16 septembre – Amazon Original

Miskina, la pauvre – Saison 1 – 30 septembre – Amazon Original

Jungle – Saison 1 – 30 septembre – Amazon Original

Les nouveaux films Prime Video en août 2022

Guy Roux : Une Histoire de France

L’entraineur de foot le plus emblématique de France a droit à son documentaire. Cantona, Raymond Domenech, Laurent Blanc, Djibril Cissé et bien d’autres reviennent sur celui qui a permis à l’AJ Auxerre de remporter un titre de champion de France en 1996.

Guy Roux : Une Histoire de France sera disponible le 1er septembre sur Amazon Prime Video.

Goodnight Mommy

Épouvante maintenant avec Goodnight Mommy. Ce film raconte l’histoire de deux frères jumeaux qui découvrent leur mère avec le visage entièrement bandé après une opération de chirurgie esthétique en arrivant chez elle. Mais avec le temps, le comportement de leur génitrice semble de plus en plus étrange. Est-ce que la personne qui se cache derrière ce masque de gaze est bien leur mère ?

Goodnight Mommy sera disponible le 16 septembre sur Amazon Prime Video.

La saga Le Transporteur

Jason Statham fait du Jason Statham dans Le Transporteur. Il y incarne Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales reconverti en chauffeur de l’extrême et prend le volant pour s’occuper de « colis » un peu spéciaux. Au travers de quatre films, il va ainsi se retrouver embarqué dans des affaires qui l’amèneront à appuyer toujours plus fort sur le champignon et taper toujours plus fort dans la mâchoire de grands vilains.

Les quatre films Le Transporteur seront disponibles sur Amazon Prime Video le 1er septembre.

Mais aussi :

Les Cobayes – 1er septembre

Joyeuse Fêtes des Mères – 1er septembre

20 ans d’écart – 1er septembre

Dalida – 1er septembre

Blindness – 1er septembre

La Tour 2 Contrôle Infernale – 1er septembre

Happy End – 1er septembre

Good Time – 1er septembre

Sleepless – 1er septembre

Tout nous sépare – 1er septembre

Le Retour du Héros – CLAP – 5 septembre

Shark Bay – CLAP – 12 septembre

Ad Astra – CLAP – 19 septembre

My Best Friend’s Exorcism – 30 septembre

Les matchs de foot diffusés sur Amazon Prime Video en septembre

Et comme Amazon a racheté les droits de diffusion du foot, celles et ceux qui ont souscrit au Pass Ligue 1 pourront assister à :

Auxerre – Marseille – 3 septembre

Nice – Monaco – 4 septembre

Lyon – Paris – 18 septembre

Multiplex de Ligue 2 et 8 matchs en intégralité – chaque samedi à 19h

