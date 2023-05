Amazon Echo Pop : un format plus mignon et un prix plus attractif

Amazon dévoile une nouvelle enceinte connectée : l'Echo Pop. Celle-ci se distingue par un format plus compact et mignon, en demi-sphère, qui se traduit aussi par un prix plus doux.

Malgré la crise qu’il traverse, Amazon a présenté de nouveaux appareils pour sa gamme Echo. Parmi eux, on trouve une enceinte connectée baptisée Amazon Echo Pop. En soi, pas de nouveautés révolutionnaires pour ce produit, mais un nouveau format plus compact et mignon pensé pour s’intégrer discrètement dans n’importe quelle pièce de la maison.

Le constructeur a partagé un communiqué de presse où la forme de l’Amazon Echo Pop est présentée comme une « demi-sphère adorable » profitant de nouveaux coloris : lavande et vert canard.

Côté audio, on nous promet un son qui reste riche malgré le format réduit. Amazon met notamment en avant « un haut-parleur directionnel frontal conçu sur mesure ». Le géant américain suggère en outre un usage de son Echo Pop dans les chambres à coucher ou « toute autre petite pièce de la maison ».

L’assistant vocal qui anime l’enceinte reste évidemment Amazon Alexa et vous pourrez interagir avec comme vous le faites habituellement avec les autres appareils de la gamme. Vous pouvez donc demander de lire des livres audio, lancer une musique, contrôler les objets connectés de la maison, etc. On rappellera enfin qu’Amazon a fait un grand pas en avant dans l’adoption de Matter et Thread et cette enceinte ne devrait pas faire exception à cette belle initiative.

Un prix intéressant

L’Amazon Echo Pop est annoncée en France au prix conseillé de 54,99 euros. Il est d’ores et déjà disponible sur le site d’Amazon France. Il s’agit là d’un tarif plutôt compétitif. En comparaison, l’Amazon Echo Show 5 dévoilé en même s’affiche à plus de 100 euros.

Pour en revenir à l’Echo Pop, sachez aussi qu’il existe des housses dédiées à l’enceinte avec plus de choix sur les couleurs (bleu, orange, rouge, gris, lilas, violet et phosphorescent). Elles sont vendues à 32,99 euros.

