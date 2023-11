Amazon propose deux Echo Pop moins chères que le prix d’une pour le Black Friday

C’est le Black Friday avant l’heure sur Amazon. Le géant américain n’hésite pas à brader ses produits et propose une belle offre sur son Echo Pop : grâce à un code promo, deux enceintes connectées reviennent à 34,99 euros au lieu de 109,99 euros de base.

L’Echo Pop est la petite dernière des enceintes connectées d’Amazon. Elle mise son petit format mignon et discret, mais surtout sur ses fonctionnalités domotiques, pratique au quotidien. Aujourd’hui grâce à un code promo, Amazon vous permet d’en obtenir deux pour moins de 35 euros. Idéal pour faire un cadeau, vous ne trouvez pas ?

L’Amazon Echo Pop, c’est quoi ?

Un design travaillé et coloré

Des micros très efficaces

La présence d’Alexa et les skills

De base à 54,99 euros, l’Echo Pop d’Amazon est actuellement en promotion à 34,98 euros sur Amazon, mais pour le même prix, vous pouvez en obtenir deux ! Pour cela, il suffit d’ajouter deux enceintes au panier et d’appliquer le code ECHOPOP avant de procéder au paiement.

Une enceinte discrète et mignonne

L’Echo Pop joue la carte du minimalisme. Sa face plane est légèrement inclinée avec la présence d’un bandeau lumineux qui s’active lorsque l’on convoque Alexa. Le tout étant supporté par un châssis en forme de dôme. Elle est très peu encombrante et trouvera sa place dans votre intérieur, dans n’importe quelle pièce, notamment avec ses petites dimensions (99 × 83 × 91 mm et 196 g).

En plus de sa petite taille, on apprécie son design, qui a du charme, avec ses déclinaisons colorées en anthracite, blanc, lavande et vert canard. Autrement, Amazon a également misé sur des matériaux plus écoresponsables (tissu en polyester recyclé, aluminium recyclé…), ce qui n’est pas pour nous déplaire. Son installation est un jeu d’enfant : il suffit de mettre l’enceinte en mode appairage et de suivre les indications de l’application Amazon Alexa. L’installation s’est réalisée sans difficulté avec un réseau 2,4 GHz et 5 GHz, tout comme son utilisation quotidienne, au cours de notre test.

Peu puissante, mais pratique au quotidien

Son petit gabarit l’empêche de briller sur la partie audio. Elle s’équipe d’un haut-parleur de 49,5 mm capable de sonoriser de petites pièces comme une chambre, une cuisine ou même une salle de bain. L’écoute sera toutefois moins agréable dans des pièces plus grandes, l’enceinte manquant un peu de puissance, mais avec deux enceintes, vous pourrez profiter d’un son stéréo. Nous vous conseillons de ne pas dépasser les 80 % de puissance de volume si ce modèle est utilisé pour écouter de la musique, au risque de perdre en précision.

Concernant le rendu audio, les aigus sont bien définis, mais manquent parfois de clarté. Les médiums sont de leur côté bien traité, mais les basses sont plus virtuelles qu’autre chose. Elle marque surtout des points avec ses micros, qui captent très bien la voix, même à une distance de 6 mètres à 50 % de volume. Le gros atout de cette enceinte reste évidemment l’assistant Alexa, qui peut répondre à toutes vos requêtes vocales de manière très rapide. Il peut aussi vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles chez vous (ampoules, thermostats, prises…), de programmer des alarmes ou encore de passer des appels. Les Skills sont aussi de la partie.

