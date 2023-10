L’Echo Pop revient au même prix qu’au Prime Day, mais pour tous cette fois-ci

La petite sœur de l'Echo Dot, l'Echo Pop, a été lancée tout récemment par Amazon à un prix bien plus bas que son aînée. Cette petite enceinte connectée discrète est actuellement encore moins chère qu'à son lancement puisqu'elle est disponible à 17,99 euros au lieu de 54,99 euros.

Amazon n’a décidément pas fini de renouveler sa gamme de produits connectés dotés de son assistant vocal Alexa. La marque a ainsi non seulement lancé la troisième génération de son Echo Show 5, mais a aussi sorti tout récemment un nouveau produit : l’Echo Pop, une petite enceinte discrète dont on a beaucoup apprécié le design et l’efficacité des micros au cours de notre test. Ce modèle d’entrée de gamme n’est toutefois pas dénué de points négatifs, mais ceux-ci sont beaucoup mieux acceptables lorsque le prix de l’enceinte baisse. C’est justement le cas en ce moment, puisque l’Echo Pop est au même prix que pendant le Prime Day de juillet dernier sur Amazon, mais cette fois-ci, la promotion concerne tout le monde.

L’Amazon Echo Pop en bref

Un design mignon et maîtrisé

Des micros très efficaces

Une bonne gestion d’Alexa

Lancé à 54,99 euros, puis affiché à 47,99 euros, l’Amazon Echo Pop est désormais proposé à 17,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazon Echo Pop. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Pop au meilleur prix ?

Une enceinte discrète au design soigné

Le minimalisme a parfois du bon, et Amazon ne dira pas le contraire. Son Echo Pop adopte ainsi un design sobre. La petite enceinte connectée comporte une face plate légèrement inclinée et surmontée d’un bandeau lumineux, qui s’active lorsque l’on convoque Alexa. Le tout est supporté par un châssis en forme de dôme qui s’avère plutôt solide, malgré sa petite taille. La marque a par ailleurs choisi de décliner son enceinte dans plusieurs couleurs : blanc, anthracite, mais aussi lavande et vert canarde, soit des nuances bien plus fun. Autrement, Amazon a également misé sur des matériaux plus écoresponsables (tissu en polyester recyclé, aluminium recyclé…), ce qui n’est pas pour nous déplaire.

L’installation de l’Echo Pop est un jeu d’enfant : il suffit de mettre l’enceinte en mode appairage et de suivre les indications de l’application Amazon Alexa. L’installation s’est réalisée sans difficulté avec un réseau 2,4 GHz et 5 GHz, tout comme son utilisation quotidienne, au cours de notre test.

Alexa toujours aussi pratique

Côté audio, l’Echo Pop est équipée d’un haut-parleur de 49,5 mm capable de sonoriser de petites pièces comme une chambre, une cuisine ou même une salle de bain. L’écoute sera toutefois moins agréable dans des pièces plus grandes, l’enceinte manquant un peu de puissance, sauf si l’on se place très près d’elle. Quoi qu’il en soit, il est conseillé de ne pas dépasser les 80 % de puissance de volume si ce modèle est utilisé pour écouter de la musique, au risque de perdre en précision. Concernant le rendu audio, les aigus sont bien définis, mais manquent parfois de clarté. Les médiums sont de leur côté bien traités, mais les basses sont plus virtuelles qu’autre chose.

L’Echo Pop remonte toutefois la pente avec ses trois micros au dos qui captent très bien la voix, même à une distance de 6 mètres à 50 % de volume. Un bouton permet d’ailleurs de les désactiver facilement. Le gros atout de cette enceinte reste évidemment l’assistant Alexa, qui peut répondre à toutes vos requêtes vocales de manière très rapide. Il peut aussi permettre de contrôler des objets connectés compatibles (ampoules, thermostats, prises…), de programmer des alarmes, de lancer une chanson ou encore de passer des appels. Les Skills sont aussi de la partie. Pour couronner le tout, l’Echo Pop est aussi compatible avec Matter, la nouvelle norme universelle des objets connectés qui va faciliter la connexion et le contrôle des produits de différentes marques pour la maison connectée.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Pop.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et les mesurer à l’Amazon Echo Pop, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.