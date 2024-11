Amazon Echo Pop : cette mini enceinte connectée perd plus de la moitié de son prix pendant la Black Friday Week

Discrète et très design, l’Echo Pop est une enceinte connectée avec Alexa que l’on trouve à un excellent prix pendant la Black Friday Week. Amazon et Boulanger la proposent en effet à 19,99 euros au lieu de 54,99 euros.

L’an dernier, Amazon a élargi son catalogue de produits connectés dédiés à son assistant Alexa. Parmi ces récentes références, on trouve notamment l’Amazon Echo Pop, une toute petite enceinte discrète et colorée d’entrée de gamme dont on a apprécié le design, les micros ou encore l’intégration d’Alexa. Le rendu audio laisse toutefois à désirer, mais cette concession est plus facile à accepter quand l’Echo Pop est affichée à moins de 20 euros, comme pendant cette Black Friday Week.

Ce qu’il faut savoir sur l’Amazon Echo Pop

Un design bien maîtrisé

Des micros efficaces

Une bonne gestion d’Alexa

Compatible Matter

Lancée à 54,99 euros, l’Amazon Echo Pop est aujourd’hui disponible en promotion à 19,99 euros sur Amazon et chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Echo Pop. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une adorable petite enceinte

Minimaliste, mais fun : voici comment on pourrait résumer le design de la récente Amazon Echo Pop, une petite enceinte connectée qui adopte une face plane légèrement inclinée, surmontée du traditionnel bandeau lumineux qui s’active lorsque l’on convoque Alexa. La marque a surtout choisi de décliner son enceinte dans plusieurs couleurs assez originales, ce qui contribue à en faire un objet design qui a toute sa place dans une décoration intérieure un peu étudiée. Mention spéciale aussi pour le choix d’Amazon de miser sur du tissu en polyester recyclé et sur de l’aluminium recyclé.

Concernant l’installation de l’Echo Pop, elle est très simple, puisqu’il suffit de mettre l’enceinte en mode appairage et de suivre les indications de l’application Alexa. L’installation s’est réalisée sans encombre avec un réseau 2,4 GHz et 5 GHz, tout comme son utilisation quotidienne, lors de notre test.

Alexa toujours de la partie

Côté performances audio, l’Echo Pop renferme un haut-parleur de 49,5 mm, capable de sonoriser de petites pièces, comme une chambre ou une cuisine. Dans tous les cas, on vous déconseille de dépasser les 80 % de volume, puisque au-delà, le son perd drastiquement en précision. Lors de l’écoute, les aigus sont assez bien définis, mais peuvent manquer de clarté, les médiums sont correctement traités et les basses assez virtuelles.

L’Echo Pop se rattrape grâce à l’efficacité de ses trois micros, qui captent très bien notre voix, y compris à une distance de 8 mètres à 50 % de volume. Un bouton permet d’ailleurs de les désactiver facilement, un bon point pour la vie privée. Enfin, Alexa est évidemment de la partie et pourra répondre à toutes vos requêtes vocales. L’assistant peut aussi vous permettre contrôler divers objets connectés compatibles, de programmer des alarmes, de lancer un titre ou un podcast ou encore de passer des appels. Les fameux Skills sont aussi présents. Et notez que l’Echo Pop est bel et bien compatible avec le protocole Matter, qui permet aux appareils connectés de communiquer sans souci de compatibilité, et dont une nouvelle version a d’ailleurs été annoncée au début du mois.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Pop.

