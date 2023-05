Echo Show 5 (2023) : Amazon n’abandonne pas ses écrans connectés

Amazon persiste et signe dans l'arène des écrans connectés avec Alexa. Loin d'être découragé, le titan de l'e-commerce nous présente un tout nouveau modèle : l'Echo Show 5 de 2023, promettant une performance plus rapide et une qualité sonore améliorée.

Pour ceux qui vivraient encore à l’époque des dinosaures (pas de jugement, chacun son rythme), rappelons que l’Echo Show d’Amazon est une sorte de petit téléviseur connecté à internet, sans batterie, doté d’un système d’exploitation très simple. Il sert notamment d’écran pour regarder Netflix, la télévision (via Mycanal ou Molotov TV), discuter avec Alexa et consulter diverses skills (jeux, météo, actualités, podcasts, maison connectée et ainsi de suite). C’est aussi une enceinte connectée, évidemment compatible avec Amazon Music HD, mais pas uniquement. On y trouve aussi Spotify, Apple Music, Deezer ou encore Audible.

L’Echo Show 5, qu’il soit standard ou pour enfants, propose l’utilité d’Alexa et la commodité d’un écran compact. Il permet aux utilisateurs de regarder les dernières actualités, de vérifier qui sonne à leur porte, d’afficher leurs listes de courses ou de passer des appels vidéo à leurs amis et famille. Le nouvel Echo Show 5 est 20 % plus rapide que la génération précédente et offre une qualité sonore améliorée.

Et pour couronner le tout, ces deux nouveaux modèles sont compatibles avec Matter, ce qui facilite la connexion et le contrôle des produits de différentes marques pour la maison connectée.

Pendant ce temps, l’Echo Show 5 Kids s’approprie le nouveau matériel et y ajoute un design sur le thème de l’espace ainsi qu’une série de fonctionnalités spécialement conçues pour les enfants. En plus des contrôles parentaux attendus et de la fonctionnalité d’IA générative « Créer avec Alexa », il propose des réponses adaptées aux enfants, des blagues, une assistance pour les devoirs et un filtre pour les paroles explicites. Il est également livré avec un an d’abonnement à Amazon Kids+, le service d’abonnement de l’entreprise qui offre des livres audio, des jeux, des vidéos et des compétences Alexa « sans publicité et adaptés à l’âge » des enfants. Par contre, ce service n’est pas disponible en France.

Prix et disponibilité

Le prix n’a pas bougé : 109,99 euros pour l’Echo Show 5, disponible en Anthracite, Blanc et Bleu-gris. Laissez-moi vous donner un petit conseil : comme d’habitude avec les produits Echo, il est préférable d’attendre les périodes de promotion, comme les Prime Day ou le Black Friday. En effet, Amazon a pour habitude de proposer des rabais assez conséquents lors de ces événements.

À noter qu’une enceinte Echo Pop a aussi été dévoilée en même temps.

