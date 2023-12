Boulanger lance le meilleur deal domotique : moins de 20 € pour enceinte + ampoule, toutes deux connectées

C'est déjà Noël chez Boulanger ! En ce moment, l'enseigne française de high-tech propose le ticket d'entrée dans la domotique le moins cher du moment avec d'une part l'Amazon Echo Pop à 19,99 euros au lieu de 54,99 euros et une ampoule connectée Essentielb offerte à l'achat. Un deal sans conteste lumineux !

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore posé un pied dans la domotique, il existe de nombreuses offres de démarrage avec une enceinte connectée ou des ampoules connectées. Avec ce deal, Boulanger propose les deux et à petit prix, de quoi s’essayer pour la première fois à la maison connectée. D’une part, l’enceinte Amazon Echo Pop profite d’une réduction de 63 %, mais en plus, une ampoule connectée Essentielb gratuite est ajoutée automatiquement au panier avec l’Echo Pop.

L’Amazon Echo Pop en quelques points

Une enceinte au design tout mignon

Des micros efficaces

Compatible avec Alexa et le protocole Matter

Au lieu de 54,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Pop est maintenant disponible en promotion à 19,99 euros chez Boulanger. De plus, une ampoule connectée Essentielb est offerte à l’achat.

L’enceinte discrète et mignonne d’Amazon

Encore plus compacte que l’Echo Dot, voici l’Echo Pop. Cette enceinte connectée joue la carte du minimalisme avec des dimensions largement compactes (99 x 83 x 91 mm) et un poids inférieur à 200 grammes. Autant dire qu’il est possible de la transporter partout avec soi en déplacement ou voyage. Elle prend la forme d’une demie sphère légèrement inclinée vers le haut et surmontée d’un bandeau lumineux. Il en existe même en plusieurs coloris dont un modèle phosphorescent la nuit.

L’installation est simple comme bonjour, elle nécessite l’application Alexa sur son smartphone qu’il faut ensuite appareiller avec l’Echo Pop. Le bandeau lumineux passe du orange au bleu une fois l’opération effectuée. L’Amazon Echo Pop se connecte ensuite au réseau Wi-Fi du foyer, durant notre test, elle n’a eu aucun mal à se connecter à un réseau de 2,4 GHz et à un autre de 5 GHz. Ceci fait, il est possible d’y associer ses comptes Amazon Music, Apple Music, Deezer ou Spotify.

Un rendu audio faible mais des micros efficaces

Comme on pouvait s’y attendre, la petite taille de l’Amazon Echo Pop l’empêche de briller sur la partie audio. Elle embarque un unique transducteur de 49,5 mm qui, s’il est suffisant pour sonoriser une petite pièce comme une chambre, se montre moins audible dans un salon ou une autre pièce de 20 m² ou plus. Et inutile de pousser le volume à 75-80 %, la distorsion devient plus présente et le son plus désagréable à écouter. Pour de la musique, mieux vaut privilégier un petit espace comme une cuisine ou une chambre.

Malgré une partie audio en retrait, les trois micros de l’Amazon Echo Pop s’en sort de manière admirable, et contre toute attente. Lors de notre test, elle a su capter une voix à 6 à 8 mètres tout en diffusant de la musique à 50 % du volume, et ce sans forcer sur les cordes vocales. À 100 % du volume, il faut se rapprocher un peu et donner plus de voix mais comme indiqué plus haut, l’Amazon Echo Pop n’a aucun intérêt acoustique au-delà de 75 % du volume.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Amazon Echo Pop.

Afin de comparer l’Amazon Echo Pop avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes connectées du moment.

