Amazon Echo Pop : une mini-enceinte connectée avec une maxi-promo de -55 % pendant les soldes

L'Amazon Echo Pop est la dernière enceinte connectée du géant américain qui joue ici la carte du minimalisme. Elle se veut être une petite enceinte pleine d'énergie aussi pratique et fonctionnelle que ses grandes sœurs et pendant les soldes, elle est disponible à seulement 24,99 euros au lieu de 54,99 euros chez Boulanger.

On ne présente plus les enceintes connectées d’Amazon, les Echo et les Echo Dot, mais connaissez-vous les Echo Pop ? Il s’agit de la petite dernière de la famille et c’est peu de le dire. Le géant américain joue ici la carte du minimalisme tout en conservant les fonctions pratiques d’une enceinte connectée Echo. Grâce aux soldes d’hiver, l’Echo Pop devient l’enceinte connectée la plus abordable du catalogue d’Amazon puisqu’elle profite d’une réduction drastique de 55 % chez Boulanger.

L’Amazon Echo Pop en quelques points

Un design aussi petit que mignon

Des micros efficaces

L’assistant vocal Alexa intégré

Au lieu de 54,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Pop est maintenant disponible en promotion à 24,99 euros chez Boulanger. De plus, une prise connectée T30 Ezviz est offerte à l’achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazon Echo Pop. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Pop au meilleur prix ?

Un design efficace et qui ne manque pas de charme

Une petite bulle de technologie et de style à la sauce Amazon, voilà ce qu’est l’Echo Pop. Le géant américain a conçu son enceinte connectée la plus « mini » en s’inspirant largement des précédents modèles. Elle se présente sous la forme d’une demie-sphère légèrement inclinée vers l’arrière et surmontée d’un bandeau qui s’illumine lorsque l’on invoque Alexa. Le tout est inséré dans une housse interchangeable et disponible en plusieurs coloris chez Amazon ou les revendeurs partenaires.

Autant dire que l’Amazon Echo Pop peut s’avérer être un objet de décoration qui a du style, mais elle sait aussi se faire discrète avec ses dimensions compactes (environ 9 cm de côté pour 196 grammes). Enceinte d’Amazon oblige, l’Echo Pop embarque l’assistant vocal Alexa et est configurable via l’application Amazon Alexa. L’installation est simple, il suffit de mettre l’enceinte en mode appairage et de suivre les étapes indiquées par l’application. Ceci fait, il est possible de l’associer avec divers objets connectés compatibles et d’accéder à certains services tiers comme le streaming musical.

Limitée techniquement mais une très bonne captation

Avec un aussi petit gabarit, il ne faut pas en attendre grand-chose sur la partie audio. L’Amazon Echo Pop est équipée d’un unique haut-parleur de 49,5 mm capable de sonoriser les petites pièces comme une chambre, une salle de bain ou une cuisine, mais qui peine dans les plus grands espaces comme un salon ou en extérieur. Il est toutefois possible de l’appairer avec une autre Echo Pop afin d’avoir un peu plus de puissance. Mais attention à ne pas dépasser 80 % de la puissance du volume, au risque de perdre en précision.

Pour ce qui est du rendu sonore, c’est agréable mais perfectible à cause des aigus qui manquent parfois de clarté et des basses sans profondeur. Les trois micros se débrouillent mieux puisqu’ils sont capables de capter une voix sans la forcer à environ six à huit mètres avec le volume à 50 %. Avec le volume à 100 %, il faut être dans un rayon de cinq mètres mais comme nous le disions plus haut, augmenter le volume au-delà de 80 % n’a aucun intérêt acoustique. Enfin, un bouton « Arrêt microphone » est présent pour les déconnecter et protéger sa vie privée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Amazon Echo Pop.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.